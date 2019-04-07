قاد محمد صلاح فريقه ليفربول إلى تحقيق فوز مهم 3-1 على حساب مضيفه ساوثهامبتون ليستعيد صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز ولو مؤقتاً أمام مانشستر سيتي.

النجم المصري ظهر بمستوى رائع على ملعب "سانت ماري" وينتظره عشاق الريدز للتألق مجدّداً حين يسافر الفريق لملاقاة بورتو البرتغالي على ملعب "دراغاو" في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ليفربول وبورتو

المباراة الموعد القنوات الناقلة بورتو x ليفربول الثلاثاء 9 أبريل 2019 الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة beIN SPORTS HD2 beIN SPORTS HD12

جدول مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي

اهداف مباراة ليفربول وساوثهامبتون

مباراة ليفربول وبورتو مباشر الثلاثاء 9 أبريل 2019 في تمام الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

البث المباشر لمباراة ليفربول وبورتو في ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا تشاهدونه على قناة beIN SPORTS HD2.

كما يمكنكم متابعة مباراة ليفربول وبورتو على الانترنت وبجودة عالية من خلال beIN CONNECT.