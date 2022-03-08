مباراة ليفربول وإنتر تعتبر من أهم مباريات اليوم الثلاثاء التي ستكون منقولة عبر قنوات beIN SPORTS إذ يسعى الفريق الإنكليزي بقيادة نجمه المصري محمد صلاح إلى تأكيد تفوقه ذهاباً عندما عاد بانتصار ثمين بهدفين نظيفين من معقل إنتر، ويكفيه التعادل وحتى الخسارة بفارق هدف على أرضه من أجل العبور إلى ربع نهائي المسابقة الأوروبية العريقة.

موعد مباراة ليفربول وإنتر في دوري أبطال أوروبا

موعد مباراة ليفربول وإنتر هو اليوم الثلاثاء 8 مارس/آذار على ملعب أنفيلد في الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة يسبقها استوديو تحليلي.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وإنتر

مباراة ليفربول وإنتر ستكون منقولة على قناة beIN SPORTS 1 PREMIUM، كما يمكنك مشاهدة المواجهة أيضاً على الإنترنت إذ يتمتع مشتركو beIN بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT. للاشتراك اضغط هنا.

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