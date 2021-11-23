كيفية مشاهدة مباراة برشلونة ضد بنفيكا

مشاهدة مباراة برشلونة وبنفيكا في بث مباشر على beIN SPORTS

مباراة برشلونة وبنفيكا تعتبر من أهم مباريات اليوم الثلاثاء التي ستكون منقولة عبر قنوات beIN SPORTS إذ يقف مدرب البلوغرانا الجديد تشافي إيرنانديث أمام أول اختبار جدي في مهمته الإنقاذية للنادي الكتالوني، وذلك ضمن الجولة الخامسة قبل الأخيرة من دور المجموعات للمسابقة الأوروبية العريقة.

ويتنافس برشلونة مع ضيفه البرتغالي على البطاقة الثانية في المجموعة الخامسة لمرافقة بايرن ميونيخ الألماني الذي ضمن تأهله، وسيسعى النادي الكتالوني لمواصلة صحوته، إذ بعد بداية مخيبة شهدت خسارته مرتين أمام بايرن وبنفيكا بنتيجة واحدة صفر-3، عوّض برشلونة جزئياً بفوزين على دينامو كييف الأوكراني بنتيجة واحدة أيضاً 1-صفر، ليحتل المركز الثاني بفارق نقطتين عن بنفيكا الثالث.

ما هو موعد مباراة برشلونة ضد بنفيكا

موعد مباراة برشلونة ضد بنفيكا هو اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة يسبقها استوديو تحليلي.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد بنفيكا

مباراة برشلونة وبنفيكا ستكون منقولة على قناة beIN SPORTS 1 PREMIUM ، كما يمكنك مشاهدة المواجهة أيضاً على الإنترنت إذ يتمتع مشتركو beIN بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT. للاشتراك اضغط هنا.



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