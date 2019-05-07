مباراة اياكس وتوتنهام يتطلع خلالها الأول إلى تدعيم تفوقه ذهاباً بهدف نظيف، فيما يبحث الثاني عن تعويض سقوطه المخيّب على أرضه والعودة في النتيجة لحجز مكان تاريخي في نهائي المسابقة.

موعد مباراة اياكس وتوتنهام والقنوات الناقلة

المباراة الموعد القنوات الناقلة أياكس x توتنهام الأربعاء 8 - 5 - 2019 الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة beIN SPORTS HD1

مباراة توتنهام واياكس بث مباشر الأربعاء تتابعونها بجودة عالية عبر قناة beIN SPORTS HD1.

كما يمكنكم مشاهدة مباراة اياكس وتوتنهام عبر الانترنت ومن دون تقطيع من خلال beIN CONNECT.

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