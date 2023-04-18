كيفية مشاهدة مباراة تشلسي وريال مدريد

معلومات البث المباشر لمباراة تشلسي وريال مدريد

تشلسي يستضيف ريال مدريد في مهمة بالغة الصعوبة بحثاً عن تعويض خسارته بهدفين نظيفين في مواجهة الذهاب.

ويعاني تشلسي كثيراً على الصعيد الفني في الآونة الأخيرة حيث لم يتغير أداء الفريق مع تولى فرانك لامبارد مسؤولية تدريبه حتى نهاية الموسم الحالي.

وظهر فريقُ البلوز بشكل هزيلٍ في خسارته الأخيرة على أرضه أمام برايتون وهو ما ضاعف من قلقِ الأنصار وتخوفِهم من نكسة كروية جديدة أمام الضيفِ الإسباني.

من جانبه سيطمح ريال مدريد حامل اللقب لمواصلةِ تألقه الأوروبي وتأكيدِ تفوقه ذهاباً على البلوز بهدفين نظيفين.

مباراة تشلسي وريال مدريد – كيفية المشاهدة

• مباراة تشلسي وريال مدريد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا موعدك معها سيكون اليوم الثلاثاء في الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

• مواجهة تشلسي وريال مدريد ستكون مذاعة عبر قناة beIN SPORTS 1 PREMIUM.

• يمكنك مشاهدة مباراة تشلسي وريال مدريد أيضاً على الإنترنت إذ سيتمتع مشتركو beIN بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT. للاشتراك اضغط هنا.

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