كيفية مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد

معلومات البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد

مواجهة إنكليزية إسبانية من العيار الثقيل يستضيفها استاد الاتحاد مساء اليوم الثلاثاء بين مانشستر سيتي وضيفه أتلتيكو مدريد في ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتبدو المباراة اختباراً صعباً لمانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنكليزي ومتصدر النسخة الحالية خاصة أنها تأتي أمام فريق يعلم جيداً كيف يلعب على الملاعب الإنكليزية إذ أنه أطاح في الدور ثمن النهائي بمانشستر يونايتد بالتعادل ذهاباً في مدريد (1-1) ثم الفوز عليه إيابا في أولد ترافورد بهدف نظيف سجله رينان لودي في الدقيقة 41.

ويسعى مانشستر سيتي الذي تأهل نهائي النسخة الماضية أن يخرج بأفضل نتيجة ممكنة من مواجهة مساء اليوم لتأمين رحلته في مواجهة العودة والتي ستقام يوم الأربعاء 13/4 على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

مباراة مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد – كيفية المشاهدة

• مباراة مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد سيكون موعدك معها اليوم الثلاثاء في الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

• مواجهة مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد ستكون مذاعة عبر قناة beIN SPORTS 1 PREMIUM.

• يمكنك مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد أيضاً على الإنترنت إذ سيتمتع مشتركو beIN بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT. للاشتراك ضغط هنا.

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تشكيلة فريق الأتليتي ❤️🤍 pic.twitter.com/v26hc7DvUD — أتلتيكو مدريد (@AtletiArab) April 5, 2022

أرقام:

- فاز مانشستر سيتي بثلاثة من لقاءاته الأربعة مع الأندية الإسبانية في دوري أبطال أوروبا تحت قيادة بيب غوارديولا (خسر1). وجاء لقاؤهما الوحيد مع فريق إسباني في مراحل خروج المغلوب من المسابقة تحت قيادة غوارديولا في موسم 2019-2020، حين تفوّق السيتزنز في دور الـ16 على ريـال مدريد 4-2 بمجموع المباراتين.

- سيكون هذا هو اللقاء الأول على الإطلاق بين مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد في المسابقات الأوروبية، ولكنه الرابع بين مدربي الفريقين بيب غوارديولا (فاز 2) ودييغو سيميوني (فاز 1).

- فاز أتلتيكو مدريد 1-0 على مانشستر يونايتد في مارس، مما أدى إلى إقصاء الشياطين الحمر من دوري أبطال أوروبا هذا الموسم. وفي حال فوزهم بهذه المباراة، ستكون هذه هي المرة الأولى التي يفوزون فيها في رحلات متتالية خارج ملعبهم ضد الفرق الإنكليزية في المسابقات الأوروبية.