كيفية مشاهدة مباراة ليفربول وميلان

معلومات البث المباشر لمباراة ليفربول وميلان

ليفربول وميلان قمة من العيار الثقيل ستقام مساء اليوم الأربعاء في افتتاح مواجهات المجموعة الثانية من دور المجموعات ضمن النسخة الجديدة من مسابقة دوري أبطال أوروبا، مواجهة تعد بالكثير من الإثارة والندية كونها ستقام بين فريقين يعدان من كبار المسابقة الأوروبية الأم، إذ توج كلاهما بـ13 لقباً سابقا بواقع ستة ألقاب لليفربول صاحب الأرض والجمهور و7 لميلان الذي يعود للمشاركة في دوري ابطال أوروبا بعد غياب طويل.

وتعود آخر مشاركة لميلان في دوري الأبطال في موسم 2013-2014 عندما ودع المسابقة من دور الـ16 أمام أتلتيكو مدريد.

ليفربول من جهته والذي أحرز آخر ألقابه في المسابقة عام 2019، ودع البطولة في نسختها الماضية على يد ريال مدريد من الدور ربع النهائي، والفريق يبدو في أفضل حالاته حالياً خاصة حيث فاز في ثلاث مباريات في الدوري الإنكليزي الممتاز وتعادل في واحدة فقط ويحتل حالياً المركز الثالث برصيد 10 نقاط متخلفاً بفارق الأهداف فقط خلف مانشستر يونايتد المتصدر.

ميلان أيضاً يمر بفترة رائعة عقب تحقيقه انطلاقة متميزة في الموسم الحالي بتحقيقه العلامة الكاملة إلى الآن (9 من 9) بفوزه في ثلاث مباريات محتلاً المركز الثاني بفارق الأهداف خلف روما المتصدر.

وعلى صعيد المواجهات المباشرة التقى الفريقان مرتين فقط في نهائيي نسختي "2004-2005" عندما انتهى الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل (3-3) قبل أن ينتصر ليفربول بركلات الترجيح (3-2)، أما المرة الثانية فكانت في نهائي نسخة "2006-2007" عندما فاز ميلان بهدفين مقابل هدف.

مباراة ليفربول وميلان – كيفية المشاهدة

• مباراة ليفربول وميلان سيكون موعدك معها اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

• مواجهة ليفربول وميلان ستكون مذاعة عبر قناة beIN SPORTS 1 PREMIUM.

• يمكنك مشاهدة مباراة ليفربول وميلان أيضاً على الإنترنت إذ سيتمتع مشتركو beIN بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT. للاشتراك ضغط هنا.

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