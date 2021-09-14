كيفية مشاهدة مباراة برشلونة وبايرن ميونيخ

معلومات البث المباشر لمباراة برشلونة وبايرن ميونيخ

برشلونة وبايرن ميونيخ صدام ناري مرتقب ينتظره الجميع في افتتاح مباريات دور المجموعات من النسخة الجديدة من مسابقة دوري أبطال أوروبا، مواجهة من العيار الثقيل ستقام ضمن المجموعة الخامسة مساء اليوم الثلاثاء.

وشاءت الظروف أن تكون المباراة الأولى للعملاق الكاتالوني في دوري أبطال أوروبا بدون أسطورته ونجمه السابق ليونيل ميسي المنتقل إلى باريس سان جيرمان في مواجهة بايرن ميونيخ في لقاء سيقام بذكريات "موقعة لشبونة " التي لقي فيها برشلونة خسارة تاريخية عندما سقط أمام بايرن (8-2) في ربع نهائي النسخة قبل الماضية من البطولة.

ويسعى برشلونة لتحقيق هدفين من مواجهته المرتقبة أمام بايرن أولهما هو الثأر لسقوطه المدو والثانية هو تحقيق أقوى انطلاقة ممكنة في النسخة الجديدة في البطولة وإثبات أن الجيل الحالي بدون ميسي قادر أيضاً على تحقيق طموحات الفريق الإسباني وجماهيره.

وخاض برشلونة في مسابقة الدوري الإسباني حتى الآن ثلاث مباريات وتأجلت مباراته في المرحلة الرابعة مع إشبيلية، وهو يحتل حالياً المركز السابع برصيد 7 نقاط من انتصارين وتعادل وسجل الفريق 7 أهداف ودخل مرماه أربعه.

من جانبه يسعى بايرن ميونيخ إلى مواصلة انطلاقته القوية في الموسم الحالي حيث فاز في الدوري في ثلاث مباريات وتعادل في مواجهة وحيدة ويحتل المركز الثاني بعد فولفسبورغ برصيد 10 نقاط.

مباراة برشلونة وبايرن ميونيخ – كيفية المشاهدة

• مباراة برشلونة وبايرن ميونيخ سيكون موعدك معها اليوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

• مواجهة برشلونة وبايرن ميونيخ ستكون مذاعة عبر قناة beIN SPORTS 1 PREMIUM.

• يمكنك مشاهدة مباراة برشلونة وبايرن ميونيخ أيضاً على الإنترنت إذ سيتمتع مشتركو beIN بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT. للاشتراك ضغط هنا.

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