مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد يترقبها بشدة جمهور وعشاق الـ"ريدز" حيث سيخوض حامل لقب دوري أبطال أوروبا مواجهة مصيرية في إياب ثمن النهائي، أمام فريق قوي وصعب المراس، بغية مواصلة المشوار في البطولة الأبرز على صعيد الأندية في القارة العجوز.

وكان أتلتيكو مدريد قد فاز ذهاباً بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت في الثامن عشر من شباط/فبراير الماضي وأحرز الهدف وقتها ساول نيغويز في الدقيقة الرابعة.

ويسعى محمد صلاح نجم الفريق الإنكليزي ورفاقه إلى تجنب عقبة الخروج المبكر من البطولة وإفساد فرحة أصبحت قريبة جداً للتتويج بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز بعد غياب دام 30 عاماً، حيث يقف الفريق الأحمر على بعد 6 نقاط فقط من تحقيق اللقب.

من جانبه لا يبدو أتلتيكو مدريد في أفضل حالاته محلياً إذ أنه يحتل المركز الخامس على لائحة ترتيب فريق الدوري الإسباني برصيد 45 نقطة وبالتالي بات مهدداً بعدم التأهل إلى دوري الأبطال في الموسم القادم.

مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد - مباشر

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