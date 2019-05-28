موعد مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر

مباراة ليفربول وتوتنهام نهائي دوري أبطال أوروبا

نهائي دوري أبطال أوروبا البث المباشر ليفربول وتوتنهام

البث المباشر لمباراة ليفربول وتوتنهام نهائي دوري أبطال أوروبا السبت 1 حزيران/ يونيو انطلاقاً من الساعة 10:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة ليفربول وتوتنهام ستكون منقولة حصرياً على

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مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام في بث مباشر عبر الانترنت

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أرقام:

- هذه هي المشاركة التاسعة لليفربول في مباراة نهائية في الكأس الأوروبية/دوري الأبطال، أكثر من أي فريق إنكليزي آخر – حصد اللقب 5 مرات لكنه خسر في آخر نهائيين.

- هذه أول مباراة نهائية لفريق توتنهام في الكأس الأوروبية/دوري الأبطال وهو ثامن فريق إنكليزي يصل إلى هذه المرحلة – آخر 5 فرق خاضت أول مباراة نهائية لها في المنافسة خسرت (تشيلسي 2008، أرسنال 2006، موناكو 2004، ليفركوزن 2002، فالنسيا 2000).

- هذه ثاني مرة يلتقي فريقان إنكليزيان في مباراة نهائية في الكأس الأوروبية/دوري الأبطال، بعد فوز مان يونايتد على تشيلسي في 2008.

- فاز ليفربول في لقاءيه أمام توتنهام هذا الموسم – التقيا 3 مرات خلال موسم واحد 13 مرة من قبل وفاز ليفربول في جميع لقاءات الموسم مرة واحدة فقط خلالها (4 مرات في 1985- 1986).

- خسر ليفربول في المباراة النهائية في دوري الأبطال الموسم الماضي – آخر فريق خسر في نهائيين متتاليين في المنافسة كان فالنسيا في 2000 و2001.

- خسر ليفربول في آخر 4 مباريات نهائية لعبها في المنافسات المحلية والأوروبية الكبرى، بينما خسر توتنهام في آخر نهائيين كبيرين.