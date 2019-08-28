تُسحب الخميس قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، حيث ستتجه الأنظار إلى إمارة موناكو أين ستقام مراسم القرعة المرتقبة والتي ينتظرها عشاق كرة القدم بشغف كبير.

موعد قرعة دوري أبطال أوروبا

سحب قرعة دوري أبطال أوروبا سيكون يوم الخميس 29 آب/أغسطس في إمارة موناكو، في تمام الساعة السابعة بتوقيت مكة المكرمة، السادسة بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لقرعة دوري أبطال أوروبا

البث المباشر لقرعة دوري أبطال أوروبا تجدونه على قناة الإخبارية beIN SPORTS، حيث تبدأ التغطية في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

معلومات على القرعة

ووضع الاتحاد القاري بطلي دوري الأبطال ليفربول و"يوروبا ليغ" تشيلسي الإنكليزيين في المستوى الأول، إلى جانب أبطال الدوريات المحلية الأعلى تصنيفاً: مانشستر سيتي (إنكلترا)، برشلونة (إسبانيا)، بايرن ميونيخ (ألمانيا)، يوفنتوس (إيطاليا)، باريس سان جيرمان (فرنسا) وزينيت سان بطرسبورغ (روسيا).

الأندية الأخرى المتأهلة (ترتيبها بحسب تصنيف الاتحاد القاري): ريال مدريد الإسباني - أتلتيكو مدريد الإٍسباني - بوروسيا دورتموند الألماني - نابولي الإيطالي - شاختار دونييتسك الأوكراني - توتنهام هوتسبير الإنكليزي - بنفيكا البرتغالي - ليون الفرنسي - باير ليفركوزن الألماني - سالزبورغ النمساوي - أولمبياكوس اليوناني - فالنسيا الإسباني - إنتر ميلان الإيطالي - دينامو زغرب الكرواتي - لوكوموتيف موسكو الروسي - غنك البلجيكي - غلطة سراي التركي - لايبزيغ الألماني - ريد ستار بلغراد الصربي - أتالانتا برغامو الإيطالي - ليل الفرنسي - أبويل نيقوسيا القبرصي أو أياكس أمستردام الهولندي - لينتس النمساوي أو كلوب بروج البلجيكي - كلوج الروماني أو سلافيا براغ التشيكي.

وتقام الجولة الأولى من دور المجموعات في 17 و18 أيلول/سبتمبر على أن تكون الجولة السادسة الأخيرة في 10 و11 كانون الأول/ديسمبر.