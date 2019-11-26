شهدت الدقيقة 50 من مباراة توتنهام الإنكليزي وأولمبياكوس اليوناني في دوري أبطال أوروبا، تسجيل هاري كاين لهدف التعادل للفريق اللندني، إلا أنه رغم أهمية الهدف فإن الأهم هو تصرف الطفل حامل الكرات الذي تسبب بسرعة بديهته في إدراك توتنهام للتعادل.

وخرجت الكرة إلى رمية تماس بالقرب من مرمى أولمبياكوس، وقبل أن يعود مدافعي الفريق اليوناني للتمركز رمى حامل الكرات الكرة بسرعة إلى الظهير الأيمن للسبيرز سيرج أورييه الذي نفذ رمية تماس بسرعة لزميله البرازيلي لوكاس مورا فتوغل بدون أي ضغط دفاعي ومرر كرة عرضية أرضية لكاين الذي أودعها الشباك.

مورينيو فور تسجيل الهدف ذهب إلى حامل الكرات وهنأه على سرعة بديهته وحسن تصرفه الذي جعل توتنهام يعود إلى المباراة بعد أن كان متخلفاُ في بداية المباراة (0-2).