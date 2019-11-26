مورينيو: "كنا ندرك صعوبة مواجهة أولمبياكوس" من قبل beIN SPORTS November 27, 2019 00:25 1:40 دقيقة أكد المدرب البرتغالي لنادي توتنهام جوزيه مورينيو على صعوبة مواجهة أولمبياكوس مشيراً إلى المجهودات التي بذلها لاعبوه للخروج منتصرين. مورينيو -آخر الفيديوهات 2:36 دقيقة توخيل يشيد بقوة ريال مدريد ويمتدح نافاس 1:06 دقيقة بنزيمة يقلل من أثر تعادل ريال مدريد مع سان جيرمان 3:50 دقيقة بايرن ميونيخ يلمع متصدراً في ليلة ليفاندوفسكي 5:00 دقيقة تعادل مثير يحسم الصدارة لباريس سان جيرمان 3:22 دقيقة مانشستر سيتي يضمن تأهله إلى ثمن النهائي 0:47 دقيقة مورينيو يحتفي بحامل كرات أنقذ توتنهام 3:08 دقيقة يوفنتوس يضع مصير أتلتيكو في دوري الأبطال على المحك 3:57 دقيقة توتنهام مورينيو يقلب تأخره ويطير ببطاقة التأهل 0:32 دقيقة حارس العراق: حققنا ما نريد وطبقنا تعليمات المدرب 1:38 دقيقة الاتحاد القطري يعلن غياب الراوي عن بقية خليجي 24