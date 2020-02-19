مورينيو: "إنه موقف صعب" من قبل beIN SPORTS February 19, 2020 23:37 0:59 دقيقة أكد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بأن الموقف كان صعباً جراء الإصابات التي عصفت بالفريق واللاعبين الذين تم اشراكهم في المباراة على غرار الأرجنتيني لاميلا الذي لم يتدرب قبل مواجهة لايبزيغ. -آخر الفيديوهات 1:20 دقيقة لوريس يشيد بأداء لايبزيغ 0:59 دقيقة مورينيو: "إنه موقف صعب" 3:11 دقيقة لايبزيغ يعود من لندن بفوز ثمين أمام توتنهام 2:44 دقيقة مانشستر سيتي يتجاوز وست هام بثنائية 4:04 دقيقة أتالانتا يرتدي ثوب الكبار في سان سيرو 11:20 دقيقة موجز الأخبار 0:47 دقيقة ميسي مستغرب مما يحصل في برشلونة ! 0:26 دقيقة آرسنال يفتقد خدمات أوزيل أمام أولمبياكوس 0:36 دقيقة التونسية جابر تودع بعد صراع مع هاليب 0:44 دقيقة إدارة "سيتي": مزاعم يويفا غير صحيحة