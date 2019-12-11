أكد البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب توتنهام الإنكليزي أنه عمد إلى إراحة أبرز اللاعبين الأساسيين في الفريق مثل هاري كاين والكوري الجنوبي سون هيونغ مين في مواجهة بايرن ميونيخ الأربعاء في ختام المجموعة الثانية من دوري أبطال أوروبا، بسبب برنامج الفريق المزدحم بالمباريات المرتقبة والهامة.

وأردف المدرب البرتغالي قائلاً إنه لو فكر في نفسه وفي تحقيق إنجاز أمام العملاق البافاري على أرضه ووسط جماهيره لدفع بكل قوته الضاربة إلا أنه فكر في النهاية في مصلحة الفريق وفي ادخار جهود لاعبيه الأساسيين للمواجهات الصعبة القادمة التي تنتظر الفريق اللندني في الدوري الإنكليزي.

وغاب قائد الفريق هاري كاين عن تشكيلة السبيرز بشكل تام فيما بدأ سون المباراة من على مقاعد البدلاء ودخل إلى المستطيل الأخضر بديلاً في الدقيقة 65.

وتنتظر توتنهام مباريات قوية خلال كانون الأول/ديسمبر الحالي ومطلع العام القادم، أبرزها أمام تشيلسي في الثاني والعشرين من الشهر الحالي وضد ليفربول في الحادي عشر من كانون الثاني/يناير القادم.

