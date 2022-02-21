وأكد أليغري في مؤتمر صحافي أن موراتا سيبدأ أساسياً في الهجوم إلى جانب فلاهوفيتش الثلاثاء أمام مضيفه فياريال الإسباني في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وكانت تقارير صحافية أكدت أن موراتا كان على وشك الانضمام إلى مواطنه برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية الشهر الماضي بعد أن تعاقد يوفنتوس على فلاهوفيتش مقابل 80 مليون يورو من فيورنتينا.

وقال موراتا عندما سئل عن اهتمام برشلونة "هذا ليس مهماً".

وأضاف "تحدثنا مع المدرب خلال فترة الانتقالات الشتوية، عن أفكاره، وأخبرني أن وصول دوشان سيساعدني وكان هذا هو الحال. أنا سعيد لوجودي هنا. إذا كان الأمر يعتمد علي، سأبقى دائما هنا".

وحول دور أليغري في إقناعه بالبقاء، قال موراتا: "لطالما شعرت بثقته، منذ أن بدأنا العمل معًا. إنه أول من يطلب مني القيام بأشياء، لكنه يعرف حدودي".

وتابع "أخبرني أنه يجب أن أبقى وأنه يثق بي. الآن علي أن أعطي كل شيء من أجل مكافأته على ثقته بي".

وقال موراتا عن فلاهوفيتش: "لقد أعطانا طاقة إضافية. يمكنك أن ترى في عينيه إلى أي مدى يتطلع دوشان إلى مباراة الغد. إنه يجلب الأشياء الإيجابية فقط. إنه شاب وأمامه مسيرة احترافية رائعة. لقد تأقلم على الفور".

لكن أليغري أراد تهدئة التوقعات حول فلاهوفيتش الذي سيخوض أول مباراة له في مسابقة دوري أبطال أوروبا ضد فياريال حامل لقب مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" والذي يحتل المركز السادس في الدوري الإسباني.

وقال أليغري "فلاهوفيتش سيبدأ للتو مشواره في دوري الأبطال. لا يمكنك تحميل كل المسؤولية عليه لأنك بحاجة إلى الكثير من الخبرة التي لا يمتلكها، عليك أن تدعمه".

واضاف "عندما يلعب 60 أو 70 مباراة، سيكون لاعبًا مختلفاً تماماً. ليس الأمر مجرد مسألة تقنية، ولكن أيضاً نفسية، مسألة ضغط".

وتحسن يوفنتوس في الأسابيع الأخيرة على الرغم من سقوطه في فخ تعادلين متتاليين ضد أتالانتا وتورينو.

