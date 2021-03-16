وأضاف أسطورة الكرة الكرواتية قائلاً: "كنا ندرك أن أتالانتا هو خصم صعب المراس وتوقعنا أنهم يتألقون دوماً خارج ملعبهم لذلك تعاملنا معهم بجدية ونجحنا تماماً في إيقاف خطورتهم وتفوقنا عليهم".

وفي ختام حديثه أعرب مودريتش البالغ من العمر 35 عاماً عن سعادته الكبيرة بوجوده في ريال مدريد مؤكداً أنه يعمل دائماً على تقديم أقصى ما لديه ليستحق التواجد في الفريق الملكي.

وأهدى مودريتش التمريرة الحاسمة التي سجل منها الفرنسي كريم بنزيمة أول أهداف الريال في شباك أتالانتا في المباراة التي انتهت بفوز العملاق الإسباني بثلاثة أهداف مقابل هدف فضمن التأهل بالتالي إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.



