تعد معرفة مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة لهذه المباريات من أكثر المواضيع أهمية لمن يرغب في متابعتها من خلال البث المباشر سواء عبر خدمة beIN CONNECT أو البث التلفزيوني لقنواتنا.

ويمكنكم التعرف على مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا من خلال هذا الجدول علماً أنّ إضافة القنوات الناقلة سيتم الحديث عنها تباعاً.

ويتضمن جدول مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا الدور نصف النهائي لمرحلة الذهاب.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا جدول مباريات دوري أبطال أوروبا ذهاب نصف النهائي الفريق الأول الفريق الثاني القناة الناقلة الثلاثاء في السابع والعشرين من أبريل ريال مدريد تشيلسي beIN SPORTS 1 PREMIUM الثلاثاء في الثامن والعشرين عشر من أبريل باريس سان جيرمان مانشستر سيتي beIN SPORTS 1 PREMIUM beIN 4k

وستلعب مباريات الإياب من نصف النهائي في 4 و 5 مايو أما النهائي فسيكون يوم السبت 29 مايو على ملعب أتاتورك الأولمبي ، اسطنبول ، تركيا.

وستجري مباريات الذهاب على أرض الفريق الأول.