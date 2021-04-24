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الدوري الإسباني
دوري أبطال أوروبا

مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم والقنوات الناقلة

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نهائيات منتظرة قبل الأوان وقمم لاهبة بانتظارنا، فدعونا نتعرف على جدول مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة.

AFP

تعد معرفة مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة لهذه المباريات من أكثر المواضيع أهمية لمن يرغب في متابعتها من خلال البث المباشر سواء عبر خدمة beIN CONNECT أو البث التلفزيوني لقنواتنا.

ويمكنكم التعرف على مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا من خلال هذا الجدول علماً أنّ إضافة القنوات الناقلة سيتم الحديث عنها تباعاً.

ويتضمن جدول مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا الدور نصف النهائي لمرحلة الذهاب.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا

جدول مباريات دوري أبطال أوروبا

ذهاب نصف النهائي

الفريق الأول

الفريق الثاني

القناة الناقلة

 الثلاثاء في السابع والعشرين من أبريل 

ريال مدريد

تشيلسي

beIN SPORTS 1 PREMIUM

الثلاثاء في الثامن والعشرين عشر من أبريل

باريس سان جيرمان

مانشستر سيتي

beIN SPORTS 1 PREMIUM

beIN 4k

 

وستلعب مباريات الإياب من نصف النهائي  في 4 و 5 مايو أما النهائي فسيكون  يوم السبت 29 مايو على ملعب أتاتورك الأولمبي ، اسطنبول ، تركيا.

وستجري مباريات الذهاب على أرض الفريق الأول.

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