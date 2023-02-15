أكمل كلوب بروج تحضيراته لمواجهة ضيفه بنفيكا في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا وستكون هذه المرة الأولى التي يخوض فيها الفريق البلجيكي مباراةً في دور خروج المغلوب في أكبر مسابقة أوروبية لكنَّ رجال سكوت باركر لا يمرّون بأفضل فتراتهم على الصعيد المحلي إذ حقق الفريق انتصاراً واحداً فقط في آخر تسع مباريات وذلك منذ استراحة كأس العالم FIFA قطر 2022™.

بدوره أجرى بنفيكا متصدر الدوري البرتغالي حصة تدريبية في بلجيكا قبل مواجهة كلوب بروج.

فريق المدرب روجر شميت وبعد إقصائه الأخير من ربع نهائي كأس البرتغال أمام سبورتينغ براغا سيكون حريصًا على العودة بنتيجة إيجابية إلى بلاده وذلك حتى لا يواجه المصير ذاته ويخرج من أهمّ المسابقات في الموسم.

شاهد مواجهة كلوب بروج وبنفيكا اليوم الأربعاء مباشرةً وحصريًا عبر beIN SPORTS 3 PREMIUM على الساعة 23:00 بتوقيت مكّة المكرّمة.