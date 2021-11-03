مصيرية لأن عداد النادي الإيطالي مازال يشير إلى الصفر، والمدرب بيولي يعول على جاهزية لاعبيه وعلى الأجواء الايجابية التي يعيشها الروسونيري في دوري السيري أ، بينما سيترصد بورتو أية فرصة لانتزاع نتيجة إيجابية من سان سيرو.
مواجهة مصيرية لميلان أمام بورتو
مصيرية لأن عداد النادي الإيطالي مازال يشير إلى الصفر، والمدرب بيولي يعول على جاهزية لاعبيه وعلى الأجواء الايجابية التي يعيشها الروسونيري في دوري السيري أ، بينما سيترصد بورتو أية فرصة لانتزاع نتيجة إيجابية من سان سيرو.
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