مواجهة مصيرية بين بايرن ميونيخ وفياريال من قبل beIN SPORTS April 12, 2022 10:34 1:50 دقيقة يحتضن ملعب أليانز أرينا مباراة مصيرية بين بايرن ميونيخ الألماني وضيفه فياريال الإسباني. وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بخسارة غير متوقّعة للفريق البافاري بهدف دون ردّ. تقارير إخبارية دوري أبطال أوروبا بايرن ميونيخ فياريال -آخر الفيديوهات 1:52 دقيقة داليتش يُشيد بمودريتش 1:50 دقيقة مواجهة مصيرية بين بايرن ميونيخ وفياريال 2:11 دقيقة تشيلسي يأمل في إحداث المفاجأة أمام ريال مدريد 2:14 دقيقة ريال مدريد يتحلّى بالحذر قبل مواجهة تشيلسي 5:22 دقيقة الفيصلي ينتزع فوزاً مفاجئاً من السد 5:36 دقيقة الشارقة يقلب تخلفه إلى فوز على استقلال دوشنبه 4:40 دقيقة الشباب يتغلب على الجزيرة ويتصدر مجموعته 1:14 دقيقة دجوكوفيتش يستعرض مهاراته في الكرة مع نيمار وفيراتي 4:45 دقيقة ناساف يقتنص فوزاً ثميناً من الوحدات 5:59 دقيقة مومباي يفاجئ القوة الجوية ويهزمه بثنائية