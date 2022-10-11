وإذا كان النادي الباريسي يطمح للظفر بنقاط المباراة رغم غياب نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، فإن الضيف البرتغالي يسعى لمواصلة نتائجه الجيدة في دوري الأبطال.

مواجهة باريس سان جيرمان وضيفه بنفيكا تتابعونها مساء اليوم الثلاثاء في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة مباشرةً وحصرياً على قناة beIN SPORTS 3 PREMIUM.

وضمن ذات المجموعة، يسعى يوفنتوس لنفض غبار الخسارة الأخيرة في الدوري أمام ميلان من بوابة دوري الأبطال.

هذا وأعلن مدرب يوفنتوس ماسيميليانو أليغري عن القائمة التي سـيواجه بها مكابي حيفا ضمن لقاءات الجولة الرابعة حيث يتطلع البيانكونيري لتجديد الفوز على منافسه وتحقيق انتصاره الثاني في المسابقة القارية بعد خسارة أول مباراتين أمام باريس سان جيرمان وبنفيكا.

