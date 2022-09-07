ويأمل كل فريق انتزاع النقاط الثلاث في مفتتح منافسات دور المجموعات لأمجد الكؤوس الأوروبية.

مباراة أتليتيكو مدريد وبورتو - معلومات البث مباشر

مشاهدة مباراة أتليتيكو مدريد وبورتو مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS XTRA 2.

وستبث مباراة أتليتيكو مدريد وبورتو اليوم الأربعاء على الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

ولتبقوا على مقربة من مباراة أتليتيكو مدريد وبورتو أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي، للاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.