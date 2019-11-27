أقيمت المباراة في المستايا معقل خفافيش فالنسيا مساء الأربعاء، وافتتح التسجيل كارلوس سولار للفريق الإسباني في الدقيقة 40 وسريعاً تعادل ماتيو كوفاسيتش في الدقيقة 41 وفي الدقيقة 50 تقدم كريستيان بوليسيتش للفريق الإنكليزي قبل أن يتعادل دانييل واس لفالنسيا (82).

وشهدت المباراة إضاعة دانيال باريخو لاعب فالنسيا لركلة جزاء في الدقيقة 65.

ورفع كل من الفريقين رصيدهما من النقاط إلى 8 ليتأجل حسم أي منهما لتأهله إلى دور الستة عشرة في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

تعادل ناري

وكان فالنسيا، عاشر الدوري الاسباني راهناً، قريباً من خطف النقاط في اللحظات الأخيرة، بيد أنه أصبح في موقف حرج إذ يحل على اياكس في مباراته الأخيرة، فيما يمنح فوز تشيلسي على ليل بطاقة التأهل.

وتقدم فالنسيا في نهاية الشوط الاول، لكن تشيلسي عادل سريعاً ثم تقدم مطلع الثاني. وبعد إهداره ركلة جزاء، عادل فالنسيا في الدقائق الأخيرة حارماً تشيلسي فرصة اقتناص بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي.

وقال فرانك لامبارد مدرب تشيلسي لقناة "بي تي" البريطانية "كدنا نحقق الفوز، وكدنا نخسر. بصراحة القدوم الى هنا ليس سهلا. لا تزال الأمور بين أيدينا ويجب أن نكون سعداء بذلك".

وأضاف لاعبه الإسباني سيزار أزبيليكويتا "كنت أفضّل النقاط الثلاث، لكن التأهل بين أيدينا على أرضنا ضد ليل.. تركيزنا الليلة كان الفوز وحسم التأهل. فريقهم جيد وأرادوا التأهل أيضاً".

وحصل الفريقان على فرصهما للتسجيل في الشوط الأول، وكان فالنسيا قريباً من هز شباك خصمه مرتين عبر الأوروغوياني ماكسي غوميز.

وتقدم المضيف من أول تسديدة لكارلوس سولير إثر عرضية بعيدة من رودريغو بيسراه من الجهة اليمنى، تابعها لاعب الوسط الشاب بيمناه طائرة حاول مواطنه كيبا إريسابالاغا ابعادها دون نجاح (40).

لكن بعد ثوان، أعاد الكرواتي ماتيو كوفاسيتش عقارب المباراة إلى بدايتها، بتسديدة يمينية زاحفة إلى يمين الحارس الهولندي يسبر سيليسن، مسجلاً هدفه الأول منذ كانون الثاني/يناير 2017 (41).

وكاد كوفاتشيتش يسجل الثاني بعد ثوان أيضاً، لكن سيليسن صد كرته القريبة من زاوية ضيقة (45).

وتعرض فريق المدرب فرانك لامبارد لصفعة فاضطر الأخير لإجراء تغيير اضطراري بعد إصابة مهاجمه المتألق هذا الموسم تامي أبراهام (45+3).

وبعد انتظار طويل إثر الاحتكام لتقنية الفيديو احتسب الحكم هدف الأميركي كريستيان بوليسيتش الواقف على حدود التسلل متابعا رأسية من الفرنسي كورت زوما بعد عرضية من لاعب الارتكاز الفرنسي نغولو كانتي (50).

وأهدر رودريغو فرصة ثمينة اذ تأخر بالتسديد من خارج المنطقة في المرمى الخالي، بعد تقدم الحارس فلعب كرة ساقطة هبطت على سقف المرمى (57).

اندفع فالنسيا بقوة نحو الهجوم وحصل على ركلة جزاء عندما عرقل لاعب الوسط الايطالي جورجينيو الظهير الدولي خوسيه لويس غايا، فشل في ترجمتها داني باريخو اذ صدها كيبا ببراعة (65).

ومن انطلاقة على الجهة اليمنى انتظر الجميع عرضية من الدنماركي دانيال فاس، لكنه لعبها قوية خدعت الحارس كيبا وارتدت من قائمه الايمن الى داخل الشباك هدفا جميلا (82).

تلاعب رودريغو بزوما وسدد بيسراه من زاوية ضيقة فوق العارضة (90+5)، لكن أخطر فرص المباراة أهدرها رودريغو والمرمى مشرع امامه (90+6)، لتنتهي المباراة بالتعادل 2-2.

