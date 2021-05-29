مواجهة عربية بين الجزائري محرز والمغربي زياش في نهائي دوري أبطال أوروبا من قبل beIN SPORTS May 29, 2021 12:31 2:33 دقيقة مواجهة عربية بين الجزائري رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي، والمغربي حكيم زياش، لاعب تشيلسي، في نهائي دوري أبطال أوروبا. تقارير إخبارية دوري أبطال أوروبا رياض محرز مانشستر سيتي تشيلسي حكيم زياش -آخر الفيديوهات 2:47 دقيقة تشيلسي يبحث عن لقبه الثاني من بوابة مانشستر سيتي 2:04 دقيقة "سيتي" ينشد تحقيق لقبه الأول في دوري أبطال أوروبا 6:13 دقيقة آخر أخبار نهائي الأبطال من أرض ملعب دراغاو 2:33 دقيقة اسم عربي آخر سيتوّج بلقب دوري الأبطال 2:19 دقيقة روبن دياش "صخرة" دفاع مانشستر سيتي 0:39 دقيقة ناصر العطية يتصدّر اليوم الأول من رالي الأردن 2:18 دقيقة كانتي...علامة فارقة في منظومة تشيلسي التكتيكية 1:25 دقيقة كرة السلة: أناضولو يصطدم ببرشلونة 2:04 دقيقة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي - التغطية الخاصة 0:23 دقيقة المنتخب البرتغالي يواصل استعداداته لـ"يورو 2020"