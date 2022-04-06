مواجهة ثأرية لريال مدريد أمام تشيلسي من قبل beIN SPORTS April 6, 2022 12:17 2:30 دقيقة يعتبر ريال مدريد موقعة "ستامفورد بريدج" مباراةً ثأرية يجب حسمُها، خاصة أن النادي الملكي ودع المسابقة َ الموسمَ الماضي على يد البلوز. تقارير إخبارية ريال مدريد تشيلسي -آخر الفيديوهات 1:09 دقيقة يد تصافح وأخرى تصفع! 2:30 دقيقة بايرن ميونيخ ضيفاً ثقيلاً على فياريال 2:30 دقيقة مواجهة ثأرية لريال مدريد أمام تشيلسي 2:33 دقيقة تشيلسي لاستعادةِ توازنه من بوابة ريال مدريد 1:32 دقيقة إيرنانيس يرشح نيمار وكاسيميرو للتألق في المونديال 1:27 دقيقة ألبيول: "الفوز على بايرن ليس مستحيلاً" 1:52 دقيقة كلوب: "كانت مباراة صعبة" 1:18 دقيقة ماذا قال فينغر عن مواجهة بنفيكا وليفربول ؟ 1:25 دقيقة سافيتش: "دافعنا بشكل جيد وعلينا أن نسجل في الإياب" 1:38 دقيقة دي بروين: لعبنا كفريق وكان من الصعب إيجاد المساحات