مواجهة برشلونة ويوفنتوس بالأرقام

وفيما يلي بعض الأرقام التي تتحدث عن اللقاء الكبير بحسب أوبتا:

- لم يخسر برشلونة في آخر 4 مواجهات ضد يوفنتوس في دوري الأبطال (ف2 ت2).

- فوز يوفنتوس الوحيد في ملعب برشلونة في دوري الأبطال جاء في أبريل 2003 (2-1) –فشل الفريق الإيطالي في الفوز في آخر زيارتين – حيث تعادل سلبيًا في 2016-2017 وخسر 0-3 في 2017-2018.

- لم يسجل يوفنتوس في آخر 4 مباريات ضد برشلونة في دوري الأبطال. آخر هدف سجله الفريق ضد برشلونة جاء بإمضاء كيليني حين فاز الطليان 3-0 في أبريل 2017، وقد لعب يوفنتوس الآن 395 دقيقة ضد البرسا بدون تهديف.

- فاز برشلونة في المباراة الأخيرة من دور المجموعات أكثر من أي فريق آخر في تاريخ دوري الأبطال (بما فيها المجموعات الثانية)، حيث فاز 19 من 27 من هذا النوع من المباريات.

- فاز يوفنتوس 9 من آخر 10 مباريات في دور المجموعات في البطولة (خسر1) – المباراة الوحيدة التي لم يفز فيها الفريق كانت ضد البرسا في الأسبوع الثاني من مباريات الموسم الحالي من دوري الأبطال.

- فاز برشلونة مبارياته الخمس في دوري الأبطال هذا الموسم. سبق للفريق الفوز في كل مباريات الدور الأول للمجموعات، وحصل ذلك في موسم 2002-2003 تحت إمرة المدرب لوي فان غال.

- سجل كريستيانو رونالدو 15 هدف في آخر 20 مباراة لعب فيها ضد برشلونة في جميع البطولات.

- سجل مهاجم برشلونة مارتن بريثويت في أول مباراتين بدأهما مع ناديه في دوري الأبطال – اللاعب الوحيد في تاريخ البرسا سجل في أول 3 مباريات بدأها في دوري الأبطال مع النادي كان غابري في 1999-2000.

- التقى ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو 5 مرات في السابق في دوري الأبطال، يتفوق ميسي بالأهداف 3-0 على رونالدو. آخر مرة التقى فيها اللاعبان في البطولة كان في مايو 2011 في نصف النهائي بين برشلونة وريال مدريد. ستكون هذه المرة الأولى يواجه فيها البرتغالي ليو ميسي في زي يوفنتوس الأسود والأبيض.

