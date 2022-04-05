مواجهة بين مدربين يطبقان أسلوبَ لعبٍ مختلف مدرسة النهج الدفاعي التي يمثلها سيميوني، والمدرسة الهجومية بقيادة غوارديولا.

مواجهة مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد ستقام في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الثلاثاء وستبث عبر قناة beIN SPORTS 1 PREMIUM.

