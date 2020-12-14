أسفرت قرعة الدور ثمن النهائي في دوري أبطال أوروبا التي سُحبت اليوم الاثنين في مدينة نيون السويسرية عن مواجهات متوازنة إلى حد ما، ولكن المواجهة الأبرز ستكون بين برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي فيما سيلتقي بايرن ميونيخ الألماني حامل اللقب مع لاتسيو الإيطالي، كما يشهد هذا الدور مواجهة قوية بين تشيلسي الإنكليزي وأتلتيكو مدريد الإسباني.

وتتجدد المواجهة بين برشلونة وباريس سان جيرمان بعد أربعة أعوام على خسارة الفريق الفرنسي 6-1 في ملعب "كامب نو" في إياب ثمن النهائي بعد فوزه برباعية نظيفة ذهابًا، وستكون الفرصة متاحة أمام فريق العاصمة الفرنسية للثأر من منافسه آملا أن يكون لاعبه البرازيلي نيمار الذي أصيب في كاحله في لقاء الدوري الأحد أمام ليون، جاهزًا لمواجهة فريقه السابق وصديقه الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وكان نيمار بطل المواجهة التي جمعت الفريقين في العام 2017 عندما سجل هدفين في الدقيقتين 88 و90+1 قبل ان يمرر الكرة الحاسمة لهدف سيرجي روبرتو في الدقيقة 90+5 ليحقق برشلونة ريمونتادا تاريخية.

وستكون الفرصة سانحة أمام البرازيلي الذي كان مصيريًا في تأهل فريقه للأدوار الاقصائية بثنائية في الفوز 3-1 على مانشستر يونايتد الإنكليزي في الجولة الخامسة وهدف الفوز 1-صفر ضد لايبزيغ الألماني في الرابعة وثلاثية "هاتريك" في الانتصار على باشاكشهير التركي في الأخيرة، لمواجهة ميسي الذي يفتقد للعب معه.

في المقابل، يعيش برشلونة فترة صعبة محليا واختتم دور المجموعات في دوري الأبطال بسقوطه بثلاثية أمام يوفنتوس أفقدته الصدارة، علما بانه ودع ربع نهائي النسخة الماضية بسقوط تاريخي أمام بايرن ميونيخ 2-8.

أما ريال مدريد زعيم المسابقة القارية مع 13 لقبًا، فيواجه أتالانتا الإيطالي الذي بلغ الأدوار الإقصائية للعام الثاني تواليًا في مشاركته الثانية في دوري الأبطال.

فيما يأمل البرتغالي كريستيانو رونالدو قيادة يوفنتوس الإيطالي إلى تحاشي خروج متتالٍ من هذا الدور بعدما سقط أمام ليون الفرنسي الموسم الماضي، عندما يواجه بورتو البرتغالي.

ولن تكون المهمة سهلة على ليفربول الإنكليزي حامل اللقب ست مرات آخرها عام 2019، عندما يصطدم بلايبزيغ الذي بلغ نصف النهائي الموسم الفائت وأقصى مانشستر يونايتد من دور المجموعات في الحالي.

أما اشبيلية الإسباني بطل الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" فيلتقي مع بوروسيا دورتموند الألماني في حين يواجه مواطنه بوروسيا مونشنغلادباخ مانشستر سيتي الإنكليزي.



مواجهات ثمن النهائي:

مونشنغلادباخ x مانشستر سيتي

لاتسيو x بايرن ميونيخ

أتلتيكو مدريد x تشيلسي

لايبزيغ x ليفربول

بورتو x يوفنتوس

برشلونة x باريس سان جيرمان

إشبيلية x دورتموند

أتالانتا x ريال مدريد

وفي القرعة وزعت الأندية على مستويين:

المستوى الأول: بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند، يوفنتوس، تشيلسي وليفربول ومانشستر سيتي، سان جيرمان وريال مدريد.

المستوى الثاني: بورتو، أتالانتا ولاتسيو، إشبيلية وبرشلونة وأتلتيكو مدريد، لايبزيغ وبوروسيا مونشنغلادباخ.