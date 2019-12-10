ملخص وأهداف مباراة إنتر ميلان وبرشلونة December 10, 2019 23:18 3:42 دقيقة الملخصات -آخر الفيديوهات 4:08 دقيقة ملخص وأهداف مباراة ليون ولايبزيغ 3:21 دقيقة ملخص وأهداف مباراة بنفيكا وزينت سان بطرسبورغ 3:42 دقيقة تشيلسي وفالنسيا إلى ثمن النهائي 4:21 دقيقة ليفربول ينجو من فخ سالزبورغ وصلاح يعود للتسجيل 3:31 دقيقة هاتريك ميليك يضع نابولي في ثمن النهائي 0:51 دقيقة فيلبي لويز يعرف لاعبي الهلال السعودي 1:02 دقيقة تشافي: "مهمتنا ستكون صعبة" 0:49 دقيقة الاتحاد الفرنسي يمدد عقد ديشان حتى مونديال 2022 2:32 دقيقة يانغين على موعد مع مشاركة تاريخية 3:53 دقيقة سوق واقف.. الوجهة الأولى للسياح في قطر