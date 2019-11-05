ملخص مباراة نابولي و سالزبورغ November 5, 2019 23:37 3:45 دقيقة الملخصات -آخر الفيديوهات 3:45 دقيقة ملخص مباراة نابولي و سالزبورغ 1:30 دقيقة ماذا قال نجم الأمسية أشرف حكيمي 3:59 دقيقة ليون يتجاوز عقبة ضيفه بنفيكا 4:15 دقيقة ليفربول يقترب من التأهل ونابولي يضيّع الفرصة! 6:45 دقيقة تشيلسي - أياكس.. ثمانية أهداف وتعادل مثير 0:25 دقيقة هدف زياش الرائع في مرمى تشيلسي 3:39 دقيقة لايبزيغ يعزز صدارته ويقترب من التأهل 3:44 دقيقة حكيمي يتألق ويقود دورتموند لقلب الطاولة على إنتر 2:41 دقيقة برشلونة يكتفي بتعادل مخيب أمام سلافيا براغ 2:37 دقيقة فينغر يلمّح إلى قرب عودته للتدريب