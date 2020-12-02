ملخص مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان December 3, 2020 00:24 5:19 دقيقة عزّز باريس سان جيرمان الفرنسي حظوظه في التأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بفوزه الثمين على مضيفه مانشستر يونايتد الإنكليزي بثلاثة أهداف لهدف الأربعاء في المرحلة الخامسة من منافسات المجموعة الثامنة. الملخصات -آخر الفيديوهات 3:33 دقيقة بوروسيا دورتموند إلى ثمن النهائي بتعادله مع لاتسيو 4:35 دقيقة يوفنتوس ينتصر في ليلة انجاز جديد لكريستيانو 2:49 دقيقة برشلونة يواصل التألق ويعزز صدارته للمجموعة السابعة 3:07 دقيقة جيرو يقود تشيلسي لتحقيق فوز كبير على إشبيلية 6:39 دقيقة فوز مثير للايبزيغ على اسطنبول باشاكشهير 0:38 دقيقة "كاف" يسلّط عقوبة بمباراتين على حسين الشحّات 0:47 دقيقة المغربي أبرهون يفارق الحياة 1:47 دقيقة دورتموند يستضيف لاتسيو وعينُه على الفوز 0:50 دقيقة كيروش لم يعد مدرباً لكولومبيا 2:23 دقيقة نجم ديلور يسطع في سماء الدوري الفرنسي