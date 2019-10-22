ملخص مباراة توتنهام والنجم الأحمر October 22, 2019 23:19 3:32 دقيقة الملخصات -آخر الفيديوهات 4:32 دقيقة دوري أبطال أوروبا - فوز ثالث لبايرن وأول لتوتنهام 3:32 دقيقة ملخص مباراة توتنهام والنجم الأحمر 3:59 دقيقة ديبالا يقود يوفي إلى فوز متأخر على لوكوموتيف موسكو 3:46 دقيقة شاختار دونيتسك 2 دينامو زغرب 2 2:22 دقيقة موراتا يقود أتلتيكو مدريد لفوزه الثاني 3:11 دقيقة ريال مدريد يعود بفوز ثمين من تركيا 5:02 دقيقة الهلال يبلغ نهائي أبطال آسيا والسد يكسب الاحترام 1:11 دقيقة مجموعة beIN تكسب معركة قضائية جديدة 4:50 دقيقة باريس سان جيرمان يكتسح كلوب بروج بخماسية 0:40 دقيقة مباراة يوفنتوس ولوكوموتيف التغطية الخاصة