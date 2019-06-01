محمد صلاح نجم ليفربول الإنكليزي والمنتخب المصري كان حاضراً بقوة منذ الثواني الأولى لمباراة فريقه أمام توتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا، المباراة التي أقيمت مساء السبت واستضافها ملعب واندا ميتروبوليتانو معقل أتلتيكو مدريد الإسباني.

واستهل صلاح تواجده القوي في اللقاء بتسجيله لركلة الجزاء المبكرة التي احتسبت لليفربول في الدقيقة الأولى تحديداً في الثانية 26 من عمر اللقاء، وجاء هدف الدولي المصري في الدقيقة الأولى و48 ثانية ليصبح بذلك ثاني أسرع هدف في تاريخ المباريات النهائية في دوري أبطال أوروبا.

والهدف هو الخامس لمحمد صلاح في البطولة.

لمسات محمد صلاح استمرت وجاء الظهور الهام الثاني له في الدقيقة 21 عندما تبادل الكرة مع أحد زملائه ثم أطلق تصويبه من خارج منطقة الجزاء اصطدمت بدفاع توتنهام وذهبت إلى ركلة ركنية.

الظهور الثالث لصلاح في الشوط الأول كان عن طريق تسديدة من خارج منطقة الجزاء أيضاً ذهبت فوق العارضة ووضح من هذه الكرة أن محمد صلاح يبحث عن التسديد بعيد المدى صوب مرمى هوغو لوريس حارس توتنهام.

وفي الشوط الثاني جاءت تمريرات صلاح بالغة الخطورة لزملائه وكادت أن تثمر عن هدف التعزيز لليفربول في أكثر من مناسبة.

أول لقطات صلاح في الشوط الثاني كانت في الدقيقة 69 عندما استلم الكرة في العمق داخل منطقة الجزاء ثم أعادها إلى ميلنر فسددها الأخير بيسراه رائعة على بعد سنتيمترات قليلة من مرمى لوريس.

في الدقيقة 70 كنا على موعد مع واحدة من أجمل لقطات المباراة عندما مرر حارس الريدز الكرة لصلاح فانطلق الأخير بسرعة واستحوذ على الكرة قبل أن يلعبها في العمق لماني القادم من الخلف إلا أن الدولي السنغالي أخطأ في استقبال الكرة.

