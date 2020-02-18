مقابلة حصرية مع توماس بارتيه من قبل beIN SPORTS February 18, 2020 13:19 0:49 دقيقة مقابلات دوري أبطال أوروبا -آخر الفيديوهات 0:30 دقيقة التغطية المباشرة لمباراة أتلتيكو مدريد وليفربول 0:34 دقيقة انتقال برايثويت لبرشلونة مرهون بكسر قيمة العقد 4:54 دقيقة بارتوميو يردّ على الاتهامات الموجهة لإدارة برشلونة 0:49 دقيقة مقابلة حصرية مع توماس بارتيه 0:36 دقيقة النجم الساحلي يعين الزواغي مدرباً للفريق 0:27 دقيقة توتنهام يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة لايبزيغ 1:48 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 3:01 دقيقة الدوري الإيطالي : أفضل 5 أهداف - الجولة 24 1:36 دقيقة حكيمي ثاني أكثر المدافعين صناعة للأهداف 0:30 دقيقة مباراة توتنهام ولايبزيغ - تغطية خاصة