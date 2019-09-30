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مشاهدة مباراة برشلونة وانتر ميلان بث مباشر اليوم عبر الانترنت
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مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر عبر الانترنت
جدول مشاهدة مباريات دوري ابطال اوروبا يوم الاربعاء 2 أكتوبر المنقولة كاملة في بث مباشر عبر beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.
جدول ومواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا يوم الاربعاء 2 أكتوبر والبث المباشر والقنوات الناقلة للبث المباشر عبر beIN SPORTS.
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مباريات يوم الاربعاء 02 أكتوبر في دوري ابطال اوروبا والقنوات الناقلة
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جينك - نابولي
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الأربعاء 02 - 10 | 19:55
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beIN HD1
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سلافيا براغ - بوروسيا دورتموند
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الأربعاء 02 - 10 | 19:55
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beIN HD5
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برشلونة - انتر ميلان
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الأربعاء 02 - 10 | 22:00
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beIN HD1
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ليفربول - سالزبروغ
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الأربعاء 02 - 10 | 22:00
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beIN HD2
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فالنسيا - اياكس
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الأربعاء 02 - 10 | 22:00
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beIN HD3
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زينيت - بنفيكا
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الأربعاء 02 - 10 | 22:00
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beIN HD4
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لايبزيج - ليون
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الأربعاء 02 - 10 | 22:00
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beIN HD5
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ليل - تشيلسي
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الأربعاء 02 - 10 | 22:00
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beIN HD6