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مشاهدة مباراة ريال مدريد وبروج بث مباشر اليوم عبر الانترنت
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مشاهدة مباراة توتنهام وبايرن بث مباشر اليوم عبر الانترنت
مواعيد جدول مشاهدة مباريات دوري ابطال اوروبا اليوم الثلاثاء 01-10 أكتوبر المنقولة كاملة في بث مباشر عبر beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.
جدول ومواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء 01-10 سبتمبر والبث المباشر والقنوات الناقلة للبث المباشر عبر beIN SPORTS.
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مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 01 أكتوبر دوري ابطال اوروبا والقنوات الناقلة
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ريال مدريد - بروج
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الثلاثاء 01-10 | 19:55
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beIN HD1
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أتالانتا - شاختار
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الثلاثاء 01-10 | 19:55
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beIN HD4
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غلطه سراي - سان جيرمان
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الثلاثاء 01-10 | 22:00
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beIN HD1
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توتنهام - بايرن ميونيخ
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الثلاثاء 01-10 | 22:00
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beIN HD5
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النجم الأحمر - أولمبياكوس
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الثلاثاء 01-10 | 22:00
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beIN HD6
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مانشستر سيتي - دينامو زغرب
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الثلاثاء 01-10 | 22:00
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beIN HD2
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يوفنتوس - باير ليفركوزن
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الثلاثاء 01-10 | 22:00
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beIN HD4
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لوكوموتيف - أتلتيكو
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الثلاثاء 01-10 | 22:00
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beIN HD3