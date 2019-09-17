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مشاهدة مباراة ريال مدريد وسان جيرمان بث مباشر اليوم عبر الانترنت
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مشاهدة مباراة يوفنتوس واتلتيكو بث مباشر عبر الانترنت
جدول مشاهدة مباريات دوري ابطال اوروبا اليوم الاربعاء 18-09 سبتمبر المنقولة كاملة في بث مباشر عبر beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.
جدول ومواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم الاربعاء 18-09 سبتمبر والبث المباشر والقنوات الناقلة للبث المباشر عبر beIN SPORTS.
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مباريات اليوم الاربعاء18 سبتمبر دوري ابطال اوروبا والقنوات الناقلة
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بروج - غلطه سراي
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الأربعاء 18-09 | 19:55
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beIN HD6
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اولمبياكوس- توتنهام
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الأربعاء 18-09 | 19:55
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beIN HD1
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سان جيرمان - ريال مدريد
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الأربعاء 18-09 | 22:00
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beIN HD1
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بايرن - النجم الاحمر
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الأربعاء 18-09 | 22:00
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beIN HD5
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شاختار - مانشستر سيتي
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الأربعاء 18-09 | 22:00
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beIN HD2
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دينامو زغرب - أتلانتا
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الأربعاء 18-09 | 22:00
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beIN HD7
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أتلتيكو مدريد - يوفنتوس
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الأربعاء 18-09 | 22:00
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beIN HD3
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ليفركوزن - لوكوموتيف
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الأربعاء 18-09 | 22:00
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beIN HD4