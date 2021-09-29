مشاهدة مباراة يوفنتوس وتشيلسي في بث مباشر على beIN SPORTS

مباراة يوفنتوس ضد تشيلسي - كيفية المشاهدة

يوفنتوس وتشيلسي بث مباشر

يوفنتوس وتشيلسي مباشر

تشيلسي ويوفنتوس مباشر

تشلسي ويوفنتوس مباشر

تشيلسي في موقف صعب أمام هيجان أصحاب الأرض !

يوفنتوس يكشّر عن أنيابه ! هجمات متتالية للفريق الإيطالي بحثاً عن مضاعفة النتيجة واستغلال ارتباك الضيوف.

الدقيقة 46: المتألّق فيديريكو كييزا يفتتح التسجيل لفريق السيدة العجوز من هجمة خاطفة (1-0). إمداد ذكي من فيديريكو بيرنارديسكي داخل منطقة الجزاء لزميله كييزا الذي أطلق تسديدة يسارية قوية سكنت أعلى الزاوية اليمنى للحارس السنغالي إدوار ميندي.

الألماني توماس توخيل يقحم بن تشلويل بدلاً عن ماركوس ألونسو (46).

بداية الشوط الثاني: يوفنتوس (0-0) تشيلسي

نهاية الشوط الأول: يوفنتوس (0-0) تشيلسي

الفريقان يعانيان على مستوى اللمسة الأخيرة مما يفسّر شحّ فرص التسجيل في الشوط الأول.

أداء يوفنتوس تحسّن كثيراً بعد بداية خجولة ! المباراة باتت مفتوحة على جميع الاحتمالات.

الدقيقة 31: الفرنسي أدريان رابيو يسدّد بقوّة فوق مرمى شتشيسني.

الدقيقة 27: كييزا من جديد مصدر خطر على دفاع الفريق الإنكليزي لكن محاولته باءت بالفشل.

الدقيقة 20: فيديريكو كييزا كاد يباغت تشيلسي إثر هجمة عكسية رائعة وانطلاقة صاروخية ملفتة لكن تسديدته مرّت بجانب مرمى الحارس السنغالي إدوار ميندي.

سيطرة جليّة للبلوز الذين يبحثون عن إيجاد الثغرات في دفاع خصمهم بينما يلعب فريق "السيدة العجوز" بحذر.

معركة حامية الوطيس في وسط الميدان.

الدقيقة 7: روميلو لوكاكو يهدّد مرمى حارس مرمى يوفنتوس فويتشيك شتشيسني. الدولي البولندي تصدّى لتسديدة البلجيكي بكل سهولة.

الاندفاع البدني سيّد الموقف في غياب فرص حقيقية للتسجيل.

فترة جسّ نبض بين الفريقين.

صافرة البداية

الحكم الإسباني خيسوس جيل مانزانو يدير قمّة يوفنتوس وتشيلسي.

تشكيلة تشيلسي

تشكيلة يوفنتوس

مباراة يوفنتوس ضد تشيلسي تعتبر من أهم مباريات اليوم التي ستكون منقولة عبر قنوات beIN SPORTS إذ يحل حامل اللقب ضيفاً على يوفنتوس في تورينو مساء الأربعاء في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة ضمن دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وبعدما افتتح كل من الفريقين مشواره في المجموعة بثلاث نقاط بعد فوز تشيلسي على زينيت سان بطرسبورغ الروسي في ملعبه 1-صفر ويوفنتوس على مضيفه مالمو السويدي 3-صفر، ستكون المواجهة مفصلية إلى حد كبير في تحديد هوية الفريق الذي سيكون السبَّاق الى حسم تأهله وحتى الصدارة.

موعد مباراة يوفنتوس و تشيلسي

موعد مباراة يوفنتوس وتشيلسي هو اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة يسبقها استوديو تحليلي.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ضد تشيلسي

مباراة يوفنتوس ضد تشيلسي ستكون منقولة على قناة beIN SPORTS 1 PREMIUM، كما يمكنك مشاهدة المواجهة أيضاً على الإنترنت إذ يتمتع مشتركو beIN بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT. للاشتراك اضغط هنا.

لمشاهدة المباراة وأهم الأحداث والبرامج الرياضية والترفيهية، اضغط على هذا الرابط للتعرف أكثر على الباقات واختيار الأنسب لك!