

فرضت مباراة يوفنتوس وأياكس نفسها كإحدى أهم مباريات البث المباشر التي ستغطيها قنوات beIN SPORTS نظراً للكرة الهجومية التي يلعبها الفريقين.

مشاهدة مباراة يوفنتوس وأياكس على أرض الأول فرصة سانحة لمشتركينا لحضور مواجهة من العيار الثقيل، مع بدء الأمسية المليئة بالمباريات.

ويأمل يوفنتوس أن يقطع طريق الوصول للمربع الذهبي من دوري أبطال أوروبا بعدما ضمن لقب الدوري الإيطالي منطقياً بينما يبحث أياكس عن تفجير أولى مفاجآت هذا الدور.

مشاهدة مباراة يوفنتوس وأياكس مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS مع متابعة آخر استعدادات الفريقين.

مباراة يوفنتوس وأياكس يسبقها البث المباشر لاستوديو تحليلي يتناول به ضيوف beIN SPORTS وضع الفريقين قبل المباراة وطريقة لعبهما إضافة إلى نشر عدة تقارير حصرية وإحصاءات خاصة للزملاء المكلفين بتغطية المباراة.

وستنقل مباراة يوفنتوس وأياكس على HD2 في العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.



وستبث مباراة يوفنتوس وأياكس تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

ولتبقوا على مقربة من مباراة يوفنتوس وأياكس أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي، بالإضافة إلى أجهزة التلفاز الذكية، للاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.



تقديم مباراة يوفنتوس وأياكس



سيشكل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رأس حربة الحرس القديم لفريق يوفنتوس الإيطالي الذي سيحاول إنجاز المهمة أمام شبان أياكس أمستردام الهولندي لدى استضافة الأخير الثلاثاء على ملعبه "أليانز ستاديوم" في تورينو في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



للمزيد من تفاصيل تقديم مباراة يوفنتوس وأياكس قبل البث المباشر والحصري اضغط هنا

ويريد كلّ من الفريقين كسر اليأس الذي أصابه في السنوات الأخيرة المأساوية على الصعيد الأوروبي وتحديداً في المسابقة الأولى التي تقتصر مشاركتهما عليها كون الأول يهيمن على اللقب في الدوري الإيطالي، بينما يتبادل أياكس التتويج مع آيندهوفن.

وكان فريق السيدة العجوز قريباً من الحسم محلياً نهاية الأسبوع الماضي إلا أنّه تأجل مرتين بخسارة فريقه الرديف السبت أمام مضيفه سبال 1-2، ثم بفوز ملاحقه ووصيفه نابولي على مضيفه كييفو 3-1 الأحد حيث كان يكفيه التعادل في أي من المباراتين.

بدوره، يحتل أياكس المركز الأول في الدوري الهولندي (74 نقطة) بذات رصيد غريمه أيندهوفن.