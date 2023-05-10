مباراة ميلان وإنتر

البث المباشر لمباراة ميلان وإنتر اليوم الأربعاء 10 أيار/مايو انطلاقاً من الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.

- نصف شوط ناري من إنتر، صحيح هناك متسع من الوقت أمام الروسونيري ولكن ما أظهره إنتر من هيمنة يعطي أنصاره إيماناً كبيراً بالقبض على تذكرة النهائي للمرة الأولى منذ 2010.

- د 15 شاهان أوغلو يصيب القائم بكرة خطيرة للغاية لإنتر. ثم يرتمي ماينان حارس ميلان لكرة مختاريان.

- هدف ثانٍ للضيوف؛ د 11 الأرميني هنريك مختاريان يوقع على الثاني لإنتر باختراق قوي جداً داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة رائعة من دي ماركو.

-هدف لإنتر د 08 النيراتزوري يفتتح التسجيل من ركنية نفذها التركي شاهان أوغلو وتابعها بإتقان البوسني إدين دجيكو صاحب الـ37 عاماً بيسراه في الزاوية تسعين. (الهدف الرابع لدزيكو هذا الموسم في الأبطال).

- د 05 ميلان يدخل مدعماً بزخم جماهيره، وينقل الكرة بشكل جيد.

- د 01 الحكم الإسباني خيسوس جيل يطلق صافرة البداية وسط حماس لا نظير له في ملعب سان سيرو.

مباراة ميلان وإنتر ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS 1 PREMIUM.

🚨 رافاييل لياو يغيب عن مواجهة فريقه ميلان أمام غريمه إنتر الليلة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا#دوري_أبطال_أوروبا #ميلان_انتر pic.twitter.com/KKVmccd3zi — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 10, 2023

مشاهدة مباراة ميلان وإنتر في بث مباشر عبر الانترنت

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أرقام قبل اللقاء:

- ستكون هذه هي المرة الخامسة التي يلتقي فيها ميلان والإنتر في المسابقة الأوروبية، حيث لم يخسر ميلان في الأربعة السابقة (فاز 2 تعادل 2). التقيا سابقًا في هذه المرحلة من دوري أبطال أوروبا في 2002-03 وتأهل ميلان إلى النهائي بفضل التسجيل خارج أرضه (1-1 في مجموع المباراتين).

- التقى ميلان والإنتر في ثلاث مناسبات في جميع المسابقات في 2022-23، حيث فاز إنتر في كل من آخر مباراتين (خ1). علمًا أن ميلان لم يخسر في ثلاث مرات أمام إنتر في موسم واحد منذ 1994-95 (مرتين في كأس إيطاليا ومرة في الدوري الإيطالي).

- بعد الفوز 3-2 في أول لقاء له مع الإنتر هذا الموسم (في الدوري خلال سبتمبر الماضي) ، خسر ميلان وفشل في التسجيل في مباراتيه السابقتين أمام الإنتر (0-3 في كأس السوبر الإيطالي و 0-1 في الدوري). كانت آخر مرة فشلوا فيها في التسجيل في ثلاث مباريات متتالية ضد إنتر بين 1979 و1980، تحت قيادة ماسيمو جياكوميني.

- خسر ميلان مباراة واحدة فقط من مبارياته الست السابقة في نصف النهائي التي استضافها في جوزيبي مياتزا في دوري أبطال أوروبا (ف4 ت1) - 0-1ضد برشلونة في 2005-06 الذهاب. ويُعد هذا هو الهدف الوحيد الذي استقبله ميلان في هذه المباريات الست بصفته الفريق المضيف، بعد أن حافظ على شباكه نظيفة في كل من المباريات الخمس الأخرى.

