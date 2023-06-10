مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وإنتر بث مباشر اليوم على beIN SPORTS

مباراة مانشستر سيتي وإنتر بث مباشر اليوم

بداية حذرة من الجانبين في الشوط الثاني.

بداية الشوط الثاني | مانشستر سيتي (0-0) إنتر

نهاية الشوط الأول | مانشستر سيتي (0-0) إنتر

شوط أول تكتيكي بامتياز تفوّق فيه مدرب إنتر سيموني إنزاغي على نظيره في سيتي جوزيب غوارديولا.

"شراسة" لاعبي إنتر تمنع عناصر الـ"سيتي" من الاحتفاظ بالكرة واتباع أسلوبهم المحبّذ.

المدرب الإسباني جوزيب غوارديولا يُجري تغييرًا اضطراريًا بإقحام فيل فودين بدلاً من كيفين دي بروين المُصاب (36). هل يكون خروج البلجيكي منعرج النهائي ؟

فريق "السيتيزنس" يستحوذ شيئًا فشيئًا على الكرة مع تقدّم مجريات اللقاء.

الدقيقة 27: إيرلينغ هالاند يظهر ويهدر فرصة ذهبية لافتتاح النتيجة للسيتي. حارس مرمى إنتر، الكاميروني أندري أونانا، تألّق أمام النرويجي.

النيراتزوري أفضل بعد مرور 20 دقيقة على مستوى الاندفاع البدني والانتشار على الميدان.

مانشستر سيتي لا يزال يبحث عن مردوده الاعتيادي !

إنتر يلعب بذكاء في ظلّ الفوارق الفنّية مع منافسه "سيتي". تأمين المناطق الدفاعية وحبك الهجمات العكسية الخاطفة سلاح النيراتزوري.

اللعب منحصر في وسط الميدان إلى حدود الدقيقة 10.

الدقيقة 6: أولى محاولات المواجهة من أقدام البرتغالي برناردو سيلفا الذي سدّد بقوّة من داخل منطقة الجزاء لكن خارج مرمى إنتر.

الحذر سيّد الموقف في استهلالية المباراة النهائية لأمجد الكؤوس الأوروبية.

فترة جسّ نبض بين الفريقين.

صافرة البداية

* الأجواء رائعة في ملعب "أتاتورك " قبل النهائي المرتقب والجماهير تتفاعل مع حفل افتتاح المواجهة الختامية لبطولة دوري أبطال أوروبا.

* ملعب أتاتورك بمدينة اسطنبول التركية مسرحًا للقمّة المنتظرة.

* البولندي سيمون مارتشينياك حكمًا لمواجهة السيتيزنس والنيراتزوري.

تشكيلة مانشستر سيتي

🩵 TEAM NEWS 🩵



XI | Ederson, Akanji, Stones, Dias, Ake, Rodrigo, Gundogan (C), De Bruyne, Bernardo, Grealish, Haaland



SUBS | Ortega Moreno, Carson, Walker, Phillips, Laporte, Alvarez, Gomez, Mahrez, Perrone, Foden, Palmer, Lewis#ManCity | #UCLfinal pic.twitter.com/6eYE8aTGTH — Manchester City (@ManCity) June 10, 2023

تشكيلة إنتر

موعد مباراة مانشستر سيتي وإنتر

البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي وإنتر اليوم السبت 10 يونيو انطلاقاً من الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة مانشستر سيتي وإنتر ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS 1 PREMIUM.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وإنتر في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT.

