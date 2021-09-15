كيفية مشاهدة مباراة ليفربول وميلان

معلومات البث المباشر لمباراة ليفربول وميلان

الدقيقة 69: جوردان هندرسون يُعيد الأسبقية لليفربول من تسديدة صاروخية (3-2).

المدرب الألماني يورغن كلوب يُقحم السنغالي ساديو مانيه بدلاً عن البلجيكي ديفوك أوريجي المصاب (63).

المواجهة باتت مفتوحة على جميع الاحتمالات والفريقان يتبادلان الهجمات.

الدقيقة 49: النجم المصري محمد صلاح يوقّع هدف التعادل للفريق الإنكليزي بطريقة رائعة (2-2). إنها مباراة مثيرة !

الدقيقة 46: هدف ملغى لميلان من أقدام الدنماركي سيمون كيير.

بداية الشوط الثاني: ليفربول (1-2) ميلان

نهاية الشوط الأول: ليفربول (1-2) ميلان

الدقيقة 44: الإسباني براهيم دياز يوقّع ثاني أهداف ميلان ! الفريق الإيطالي يقلب الطاولة على مضيفه الإنكليزي (2-1).

الدقيقة 42: الكرواتي أنتي ريبيتش يباغت حارس ليفربول البرازيلي أليسون بيكر بعد هجمة عكسية رائعة.

تحسّن ملحوظ على أداء الفريق الإيطالي.

الدقيقة 30: محمد صلاح على أعتاب توقيع الهدف الثاني لو لا براعة الحارس الفرنسي مينيان.

الارتباك يطغى على أداء ميلان إلى حدود الدقيقة 30.

ليفربول يواصل ضغطه على منافسه والنتيجة مرشّحة للزيادة !

الدقيقة 14: النجم المصري محمد صلاح يفشل في تحويل ركلة جزاء تحصّل عليها فريقه إلى هدف ! حارس ميلان مينيان يتألّق ويتصدّى في مناسبتين.

الدقيقة 9: ترينت ألكسندر أرنولد يقود ليفربول لافتتاح النتيجة (1-0). الدولي الإنكليزي توغّل داخل منطقة جزاء الفريق الإيطالي وسدّد كرة قوية ارتطمت بالمدافع فيكايو توموري وغالطت الحارس مينيان. الهدف احتسب في الأخير للإنكليزي فيكايو توموري خطأ في مرمى فريقه !

الدقيقة 8: مينيان يتصدّى لرأسية الكاميروني جويل ماتيب القوية.

الدقيقة 5: ديوغو جوتا كاد يغالط حارس ميلان مايك مينيان لكن الدفاع يتدخّل في آخر لحظة.

ليفربول يستهل اللقاء ضاغطاً على ضيفه الإيطالي.

فترة جسّ نبض بين الفريقين.

صافرة البداية

الحكم البولندي شيمون مارتشينياك يدير قمّة ليفربول وميلان.

ملعب "أنفيلد" في مدينة ليفربول يحتضن المباراة المنتظرة.

تشكيلة ليفربول

🔴 𝐓𝐄𝐀𝐌 𝐍𝐄𝐖𝐒 🔴



Our first @ChampionsLeague line-up of the campaign ✊ #LIVACM — Liverpool FC (@LFC) September 15, 2021

تشكيلة ميلان

ليفربول وميلان قمة من العيار الثقيل ستقام مساء اليوم الأربعاء في افتتاح مواجهات المجموعة الثانية من دور المجموعات ضمن النسخة الجديدة من مسابقة دوري أبطال أوروبا، مواجهة تعد بالكثير من الإثارة والندية كونها ستقام بين فريقين يعدان من كبار المسابقة الأوروبية الأم، إذ توج كلاهما بـ13 لقباً سابقا بواقع ستة ألقاب لليفربول صاحب الأرض والجمهور و7 لميلان الذي يعود للمشاركة في دوري ابطال أوروبا بعد غياب طويل.

وتعود آخر مشاركة لميلان في دوري الأبطال في موسم 2013-2014 عندما ودع المسابقة من دور الـ16 أمام أتلتيكو مدريد.

ليفربول من جهته والذي أحرز آخر ألقابه في المسابقة عام 2019، ودع البطولة في نسختها الماضية على يد ريال مدريد من الدور ربع النهائي، والفريق يبدو في أفضل حالاته حالياً خاصة حيث فاز في ثلاث مباريات في الدوري الإنكليزي الممتاز وتعادل في واحدة فقط ويحتل حالياً المركز الثالث برصيد 10 نقاط متخلفاً بفارق الأهداف فقط خلف مانشستر يونايتد المتصدر.

ميلان أيضاً يمر بفترة رائعة عقب تحقيقه انطلاقة متميزة في الموسم الحالي بتحقيقه العلامة الكاملة إلى الآن (9 من 9) بفوزه في ثلاث مباريات محتلاً المركز الثاني بفارق الأهداف خلف روما المتصدر.

وعلى صعيد المواجهات المباشرة التقى الفريقان مرتين فقط في نهائيي نسختي "2004-2005" عندما انتهى الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل (3-3) قبل أن ينتصر ليفربول بركلات الترجيح (3-2)، أما المرة الثانية فكانت في نهائي نسخة "2006-2007" عندما فاز ميلان بهدفين مقابل هدف.

مباراة ليفربول وميلان – كيفية المشاهدة

• مباراة ليفربول وميلان سيكون موعدك معها اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

• مواجهة ليفربول وميلان ستكون مذاعة عبر قناة beIN SPORTS 1 PREMIUM.

• يمكنك مشاهدة مباراة ليفربول وميلان أيضاً على الإنترنت إذ سيتمتع مشتركو beIN بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT. للاشتراك ضغط هنا.

لمشاهدة المباراة وأهم الأحداث والبرامج الرياضية والترفيهية، اضغط على هذا الرابط للتعرف أكثر على الباقات واختيار الأنسب لك!

