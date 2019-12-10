مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ ضمن ختام مباريات المجموعة الخامسة من دوري أبطال أوروبا في أهم مباريات اليوم وهي منقولة في بث مباشر وحصري عبر beIN SPORTS.

مباراة ليفربول وسالزبورغ - التغطية الخاصة

هدف 58: صلاح يسجل أحد أجمل أهداف المرحلة في دوري أبطال أوروبا.

هدف 57: مانيه يقوم بمجهود فردي رائع ويهدي كيتا تمريرة الهدف الأول.

(51) هالاند يثير مشاعر القلق لدى عشاق أبطال أوروبا بتسديدة قوية هزت الشباك من الخارج.

(50) ستانكوفيتش يفرض نفسه كأحد نجوم المباراة بحرمانه صلاح من وضع ليفربول في المقدمة.

(48) صلاح يهدر بغرابة مجدداً فوق المرمى.

(45 +1) كيتا يفوّت على ليفربول أخطر فرص المباراة بطريقة غريبة جداً.

(34) ركلة حرة مباشرة على حافة منطقة الجزاء ينفذها صلاح فوق المرمى.

(29) محمد صلاح لم يصدق كيف أضاع فرصة هدف محقق على أصحاب الأرض.

(24) أليسون يتألق مجدداً ويحرم النرويجي هالاند من الهدف الأول.

(21) هوانغ كاد يباغت ليفروب وأليسون في المكان المناسب.

(20) النمسوي ستانكوفيتش يتصدى لتسديدة مانيه والدفاع يبعد تسديدة الغيني نبي كيتا وأرنولد يسدد فوق المرمى.

(8) السنغالي مانيه يرد بسرعة وتسديدته تمر بجوار المرمى.

(7) البرازيلي أليسون ينقذ ليفربول حارماً الكوري الجنوبي هوانغ والياباني مينامينو من افتتاح التسجيل لأصحاب الأرض.

(5) خطورة ليفربول تظهر مبكراً بتسديدة من المصري محمد صلاح يبعدها الحارس إلى ركنية.

المضيف سالزبورغ يبدأ مهاجماً ويحصل على ركلة ركنية في أول دقيقة.

انطلاق مباراة ليفربول وسالزبورغ.

مباراة ليفربول وسالزبورغ في ضيافة الأخير ستكون منقولة الثلاثاء 10 ديسمبر عبر HD1 في تمام الساعة 20:55 بتوقيت مكّة المكرمة.

ويسبق اللقاء استوديو تحليلي بدءا من الساعة الثامنة مساء.

بإمكانكم متابعة اللقاء عبر beIN SPORTS HD1 عبر البث التلفزيوني أو عبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.

حيثيات المباراة

ستكون مباراة ليفربول وسالزبورغ الحدث مساء غد الثلاثاء ضمن دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في جولة الجسم الختامية لمرحلة المجموعات.

يتصدر ليفربول المجموعة برصيد 10 نقاط أمام نابولي الإيطالي الثاني 9 نقاط وريد بول الثالث 7 نقاط وجنك البلجيكي الأخير بنقطة.

حامل اللقب ليفربول يحتاج للتعادل لضمن العبور أمام مستضيفه سالزبورغ الذي بإمكانه التأهل إن تغلب على ليفربول 1-0 أو 2-1 أو 3-2 حتى. وكان ليفربول فاز ذهابا 4-3.

الجدي ذكره أن المواجهات المباشرة هي الفيصل في حال التعادل نقاطا بين فريقين.

مباراة ليفربول وسالزبورغ - معلومات البث مباشر



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التشكيلة الرسمية لكل من ليفربول وسالزبورغ