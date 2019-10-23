مباراة ليفربول وجينك بث مباشر

موعد مباراة ليفربول وجينك

د 88 - جينك يسجّل هدف الشرف عن طريق ستسفين أودي.

د 85- النجم المصري محمد صلاح يستعرض أمام مدافعي جينك ويضيف الهدف الرابع بمجهود فني عالي!

د 80 - ديفوك أوريجي يحل بدلاً من البرازيلي فيرمينو.

د 77- تراجع كبير في أداء جينك والريدز يستغلون تراخي المدافعين قبل أن يقدم صلاح الكرة على طبق من ذهب لساديو مانيه الذي يسكنها الشباك مسجلاً الهدف الثالث لحامل لقب المسابقة!

د 74- كلوب يريح هداف المباراة ويدفع بجورجينيو وينالدوم مكانه.

د 63 - مدرب ليفربول يدفع بجوزيف غوميز مكان اندرو روبيرتسون، في حين يخرج مدرب جينك فيليسي مازو، تيو بونغوندا ويدفع بديوميرسي نغوندالا مكانه.

د 57- تشامبرلاين يسجّل الهدف الثاني الشخصي له ولفريقه! هدف جميل جداً من اللاعب الإنكليزي الذي يستغل تمريرة فيرمينو الدقيقة ويصوّب بخارج القدم الكرة إلى داخل المرمى بلمحة فنية جميلة.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم فريق المدرب الألماني يورغن كلوب بهدف دون مقابل.

د 40- مرتدة من جينك والياباني جونيا ايتو المنطلق على الجناح الأيمن يعكس كرة زاحفة إلى داخل منطقة الجزاء حيث ساماتا، لكن الأخير يفشل في استغلالها مضيعاً هدفاً محققاً على فريقه.

د 26- الحكم السلوفيني سلافكو فينسيتش يعود لتقنية الفيديو المساعد (فار) ويلغي هدفاً لجينك بداعي التسلل على مبوانا ساماتا.

د 25- السنغالي ساديو ماني يهدر فرصة إضافة الهدف الثاني بعد أن سدد الكرة بين يدي الحارس اثر تلقيه كرة من لقطة فنية جميلة قام بها البرازيلي فيرمينو.

د 10- حارس ليفربول اليسون بيكر ينقذ مرماه من هدف التعادل! تمريرة بالعمق إلى النيجيري بول أونياشو الذي يتوغل داخل منطقة الجزاء ويطلق كرة قوية انبرى لها ببراعة الحارس البرازيلي.

د 2- ليفربول يفتتح التسجيل مبكراً جداً عبر اليكس أوكسليد-تشامبرلاين اثر تسديدة محكمة من خارج منطقة الجزاء خدعت حارس الفريق البلجيكي!!

ليفربول حامل اللقب يسعى للعودة بالنقاط الثلاث من بلجيكا بعد حصده نقطة واحدة في الجولتين الأولى والثانية إذ كان خسر أمام نابولي بهدفين نظيفين وفاز بصعوبة على سالزبورغ 4-3 في الجولة السابقة.

تشكيل ليفربول

💫 TEAM NEWS 💫



How we line-up tonight 👊 #GENLIV — Liverpool FC (@LFC) October 23, 2019

تشكيل جينك

Deze mannen gaan vanavond in onze tweede thuiswedstrijd de strijd aan met Liverpool! Komaan jongens!! 💪👊💙 #krcgenk #UCL #samengenk pic.twitter.com/BqrHZS6VVB — KRC Genk (@KRCGenkofficial) October 23, 2019

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