مشاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في بث مباشر وحصري على beIN SPORTS

كيف يمكن مشاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد؟

ليفربول وأتلتيكو مدريد | أبرز أحداث المباراة

الدقيقة 46 - انطلاق الشوط الثاني بتغيير مبكر لليفربول بخروج ساديو ماني ودخول روبرتو فيرمينو الدقيقة 45 + 2 - نهاية شوط المباراة الأول بتقدم مستحق وصريح لليفربول بثنائية نظيفة. الدقيقة 42 – يان أوبلاك حارس أتلتيكو مدريد يتألق ويذود عن مرماه مرتين على التوالي حارماً ليفربول من إحراز الهدف الثالث، الأولى عن طريق محمد صلاح الذي مر بمهارة من مدافع أتلتيكو ثم سدد الكرة صاروخية أخرجها أوبلاك بصعوبة أما الثانية فكانت عندما تصدى الحارس السلوفيني لضربة رأس متقنة من دييغو جوتا. الدقيقة 36 – الأمور تزداد سوءاً وتتعقد مع أتلتيكو مدريد عقب طرد المدافع فيليبي الذي أوقف انطلاقة ساديو ماني بعرقلته من الخلف فاستحق البطاقة الحمراء المباشرة. الدقيقة 30 – سيطرة شبه تامه لليفربول الثلاثي ألكسندر أرنولد - صلاح – ماني، يشكل خطورة مستمرة على دفاع أتلتيكو خاصة من الجانب الأيمن الجبهة الأخطر للفريق الإنكليزي. الدقيقة 21 – إعصار ليفربول يضرب مجدداً، ساديو ماني تخطى بسهولة ومرونة مدافع أتلتيكو ثم مررها لجوردان هيندرسون الذي سلم الكرة إلى ألكسندر أرنولد الذي منح التمريرة الحاسمة، إلى ماني فسدد الأخير الكرة بدون أي مضايقة من دفاع الفريق الإسباني في المرمى معلناُ ثاني أهداف ليفربول. الدقيقة 13 – ليفربول كشر عن أنيابه سريعاً بعد البداية الهادئة، السر دائماً في الجبهة اليمنى، صلاح يبدأ هجمة للريدز ووصلت الكرة إلى الظهير الأيمن ترينت ألكسندر أرنولد الذي رفعها رائعة على رأس دييغو جوتا فاقض عليها الأخير برأسه محرزاً هدف التقدم لأصحاب الأرض. الدقيقة 10 – انطلاقة قوية من الفريقين إلا أن أتلتيكو هو الأنشط والأخطر إلى الآن، نجم ليفربول وهدافه محمد صلاح يعاني من الرقابة اللصيقة ومدافع أتلتيكو ماريو هيرموسو حصل على البطاقة الصفراء الأولى في اللقاء. الدقيقة الرابعة – أتلتيكو يستهل المحاولات الهجومية وجواو فيلكس مهاجم الفريق الإسباني يحول كرة وصلته وهو متمركز داخل منطقة الجزاء صوب المرمى من لمسة واحدة إلا أن كرته تصل سهد إلى يد الحارس أليسون بيكر حارس ليفربول. الدقيقة الأولى – حكم اللقاء الهولندي داني ماكيلي أطلق صافرته معلناً انطلاق المواجهة المرتقبة بين ليفربول الباحث عن تحقيق الفوز وضمان التأهل إلى الدور ثمن النهائي، وأتلتيكو مدريد الساعي إلى الثأر من خسارته في الجولة الماضية على أرضه أمام الريدز (3-2)، وانتزاع المركز الثاني في المجموعة الثانية من بورتو.

تشكيلة الفريقين

ليفربول

إليكم اختيارات المدرب يورغن كلوب لمواجهة جديدة في #دوري_أبطال_أوروبا 🔴⭐#ليفربول_أتلتيكو — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) November 3, 2021

أتلتيكو مدريد

تشكيلة الأتليتي الأساسية ❤️🤍 pic.twitter.com/PFlcnFnYn7 — أتلتيكو مدريد (@AtletiArab) November 3, 2021

سنتابع معكم خلال الساعات القادمة البث المباشر المرتبط بمباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في واحدة من أهم مباريات اليوم الأربعاء.

وتمثل مشاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في بث مباشر اليوم أهمية بالغة نظراً لإمكانية تأهل ليفربول في حال فوزه إلى الدور ثمن النهائي، أما أتلتيكو فدوره يريد تعويض خسارته ذهاباً والإبقاء على حظوظه.

مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد - مباشر

البث المباشر لمباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد سيكون اليوم الأربعاء في الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر في الساعة الـ11 مساء بتوقيت مكة المكرمة على قناة beIN SPORTS 1 PREMIUM.

إضافة إلى البث التلفزيوني، تبث beIN SPORTS مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

وتوفر beIN CONNECT العديد من المزايا لجماهيرها، كما تحتوي على باقات رياضية وترفيهية مختلفة تشمل كافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.

ولتبقوا على مقربة من مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي.

أرقام:

● سجل ليفربول فوزه الأول على أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا في الجولة الثالثة (3-2 في واندا متروبوليتانو)، بعد أن تعادل مرتين وخسر مثلهما في المواجهات الـ4 الأولى في المسابقة.

● لم يخسر أتلتيكو مدريد في مباراتيه السابقتين أمام ليفربول على ملعب أنفيلد في دوري أبطال أوروبا (فاز1 تعادل1) بما في ذلك الفوز 3-2 في دور الـ16 في رحلته الأخيرة هناك في مارس 2020.

● فاز ليفربول في مباراتين فقط من أصل 13 مباراة على أرضه ضد منافسين إسبان في كأس أوروبا / دوري أبطال أوروبا (تعادل6 خسر5)، وإحدى المبارتين التي فاز بهما كان تحت قيادة يورغن كلوب 4-0 على برشلونة في مايو 2019.

● خسر أتلتيكو مدريد مرة واحدة فقط في آخر 6 رحلات خارج أرضه لمواجهة خصوم إنكليز في المسابقات الأوروبية (ف3 ت2)، ولكن هذه الهزيمة جاءت في آخر مباراة خارج أرضه في إنكلترا - هزيمة 2-0 أمام تشيلسي في دور الـ16 الموسم الماضي .

● خسر ليفربول اثنتين فقط من 22 مباراة على أرضه في دوري أبطال أوروبا تحت قيادة يورغن كلوب (ف15 ت5)، ولكن واحدة منها جاءت ضد أتلتيكو مدريد بقيادة دييغو سيميوني ، حيث خسر 3-2 في دور الـ16 في 2019-20.

● فاز أتلتيكو مدريد في آخر مباراتين خارج أرضه في مرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا، ويتطلع إلى الفوز بـ3 مباريات على التوالي في المسابقة للمرة الثانية فقط تحت قيادة دييغو سيميوني (ثلاث مرات سابقًا بين 2015 و 2016 ).

● جيمس ميلنر (12) يتعادل حاليًا مع ستيفن جيرارد في تمريراته الحاسمة في دوري أبطال أوروبا لليفربول. زميله في الفريق روبرتو فيرمينو (11) يقع أيضًا في نطاق الرقم القياسي للفريق، بينما يتواجد ترينت ألكسندر أرنولد (7) ضمن الخمسة الأوائل.

● سجل لويس سواريز هدفًا واحدًا فقط في تسع مباريات في دوري أبطال أوروبا لصالح أتلتيكو مدريد، بمتوسط هدف كل 650 دقيقة. جاء هدفه الوحيد مع أتلتيكو في المسابقة حتى الآن من ركلة جزاء، وآخر هدف من لعب مفتوح كان مع برشلونة في أغسطس 2020 (ضد بايرن ميونيخ).

● سجل محمد صلاح 13 هدفاً في 20 مباراة في دوري أبطال أوروبا على ملعب آنفيلد. إن سجل في هذه المباراة فيتساوى مع ستيفن جيرارد (!4) وجد الشباك في هذه المباراة كأفضل هداف للريدز على الإطلاق في كأس أوروبا / دوري أبطال أوروبا على أرضهم.

● بما في ذلك الوقت الإضافي، تم تسجيل 7 من الأهداف الـ9 الأخيرة لأتلتيكو مدريد خارج أرضه في دوري أبطال أوروبا في الدقيقة 84 أو بعدها. يتضمن ذلك 3 أهداف في الوقت الإضافي في آنفيلد في مارس 2020 ، بينما كان آخر هدف خارج أرضه في المسابقة هو الذي فاز به في الدقيقة 97 من ركلة جزاء لويس سواريز ضد ميلان.