مشاهدة مباراة ريال مدريد وتشلسي في بث مباشر وحصري على beIN SPORTS

كيف يمكن مشاهدة مباراة ريال مدريد وتشلسي؟

تشكيلة ريال مدريد

تشكيلة تشلسي

سنتابع معكم خلال الساعات القادمة البث المباشر المرتبط بمباراة ريال مدريد وتشيلسي في واحدة من أهم مباريات اليوم الأربعاء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أرووبا.

يعود ريال مدريد في اليوم نفسه وفي الدور ذاته كما في العام الماضي لمواجهة تشلسي في ربع نهائي دوري الأبطال.

ولا أحدَ نَسِيَ الرّمونتادا الثانية التي قادت الميرينغي لمُواجهة مان سيتي في طريقِهم نحو لقبهم الرابع عشر، لكنَّ البداية َ هذه المرّة مُختلفة، حيث ستكون من بوابة ملعب سانتياغو برنابيو، عندما يسعى النادي الملكي لتَحقيق نتيجة تُمَهِّد له طريق َ التأهل قبل موقعة لندن.

مباراة ريال مدريد وتشلسي - مباشر

البث المباشر لمباراة ريال مدريد وتشلسي سيكون اليوم الأربعاء في الثاني عشر من نيسان/ أبريل في الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة على قناة beIN SPORTS 1 PREMIUM

إضافة إلى البث التلفزيوني، تبث beIN SPORTS مباراة ريال مدريد وتشلسي بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

وتوفر beIN CONNECT العديد من المزايا لجماهيرها، كما تحتوي على باقات رياضية وترفيهية مختلفة تشمل كافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.

ولتبقوا على مقربة من مباراة ريال مدريد وتشلسي أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي.





