مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفربول

مباراة ريال مدريد ضد ليفربول - بث مباشر

يعود ريال مدريد إلى أرض إنجازاته البطولية الموسم الماضي حيث يستضيف منافسه في نهائي النسخة الماضية ليفربول بعد فوزه عليه ذهابا في آنفيلد (5-2). ورغم أريحيته في المباراة إلا أن مدربه كارلو أنشيلوتي شدد على التركيز والحذر في مواجهة الإياب أمام منافسه الذي يعاني في الموسم الحالي من سلسلة تعثرات أطاحت بحظوظه في المنافسة على أي من ألقاب الموسم محلياً.

ريال مدريد وليفربول - معلومات البث المباشر

• مباراة ريال مدريد ضد ليفربول ستُبثّ اليوم الأربعاء 15 مارس/آذار 2023.

• موعد بث مواجهة ريال مدريد وليفربول سيكون في الساعة 11 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

• مواجهة ريال مدريد ضد ليفربول ستذاع عبر قناة beIN SPORTS 1 PREMIUM

• كما ستكون المواجهة المرتقبة مذاعة على الإنترنت عبر beIN CONNECT

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الوصف الكتابي المباشر لأحداث المباراة:

- د 69 كريم بنزيمة يسدد كرة قوية لكنه تعلو مرمى أليسون.

- د 53 أليسون يتصدى لفرصة مزدوجة الأولى خطيرة جداً من فالفيردي والثانية من كريم بنزيمة.

-د 46 بداية الشوط الثاني من المباراة.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي 0-0

- د 36 خاكبو يسدد أيضاً بقوة وكورتوا حاضر.

- د 35 فينيسيوس يخترق من جهته المفضلة ويسدد، أليسون تعلم من أخطاء الذهاب.



- د 33 نونيز يجدد التهديد بتسديدة ملتفة لكن كورتوا يمنع العبور.

- د 20 كامافينغا يسدد كرة قوية تصيب العارضة، ريال أفضل وأخطر.



- د 07 أول كرة نحو المرمى كانت من نونيز بعدما تلقى تمريرة رائعة للمصري محمد صلاح، كورتوا وقف جيداً أمام الاختبار الأول.

- د 05 بعد مرور خمس دقائق حاول ليفربول أن يكون المبادر بالضغط كما هو مطلوب منه بطبيعة الحال ولكن هدوء ريال لايزال هو المسيطر.

- د 01 الحكم الألماني فيليكس زفاير يطلق صافرة بداية اللقاء.

تشكيلة كل من ريال مدريد وليفربول:

The Reds to take on Real Madrid tonight 👊#RMALIV — Liverpool FC (@LFC) March 15, 2023

أرقام:

- فاز ريال مدريد في 6 من آخر 7 مباريات في دوري أبطال أوروبا ضد ليفربول (ت1)، بعد أن خسر المواجهات الثلاثة الأولى أمام الريدز في الدوري الأوروبي/دوري أبطال أوروبا.

- ليفربول هو أحد الفرق الإنكليزية الأربعة التي فازت خارج أرضها على ريال مدريد في المسابقة الأوروبية، إلى جانب أرسنال ومانشستر سيتي وتشيلسي. ومع ذلك فقد خسر الريدز في آخر زيارتين له منذ فوزهم 1-0 في فبراير 2009.

- تأهل ريال مدريد في 26 مباراة من أصل 27 مباراة خروج المغلوب في الدوري الأوروبي/دوري أبطال أوروبا عندما فاز في مباراة الذهاب خارج أرضه، باستثناء الهزيمة أمام أياكس في هذه المرحلة بموسم 2018-19 (2-1 خارج أرضه، 1- 4 على ملعبه).

- في مباراة الذهاب، تلقى ليفربول 5 أهداف في مباراة أوروبية للمرة الثانية فقط في تاريخه (1-5 ضد أياكس في ديسمبر 1966). كانت أكبر هزائمهم في مجموع المباراتين في جميع المباريات ذهابًا وإيابًا في المسابقة الأوروبية بأربعة أهداف (3-7 ضد أياكس في الدوري الأوروبي 1966-1967، 2-6 ضد سبارتاك موسكو في كأس أبطال الكأس 1992-93).

