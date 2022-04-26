مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في بث مباشر هو فرصة سانحة لمشتركينا لحضور قمّة كروية واعدة بالإثارة والتشويق.

وفرضت مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي نفسها كإحدى أهم مباريات البث المباشر التي ستغطيها قنوات beIN SPORTS نظراً لقيمة الفريقين ورهان المواجهة التي تندرج في إطار ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويوفر موقعنا تغطية خاصة بالفيديو والأرقام والصور مع صافرة البداية لنضع من يريد مشاهدة مباراة ريال مدريد وسيتي في بث مباشر في قلب الحدث.

مباراة ريال مدريد وسيتي - التغطية الخاصة

هدف (53): سيتي يستفيد من سلاح الكرات العرضية مرة أخرى وفودين يضيف الهدف الثالث بضربة رأس.

(47) مجهود رائع من رياض محرز الذي يسدد في القائم، وفودين يكمل الكرة لكن كارفاخال يبعد الخطر.

انطلاق الشوط الثاني.

الشوط الثاني

(45+1) كارفاخال يبعد خطورة آخر فرص الشوط الأول من أمام مرمى ريال مدريد بعد عرضية من محرز.

(40) كورتوا يمنع رياض محرز من إضافة الهدف الثالث.

(35) البرازيلي رودريغو يهدد مرمى سيتي مجدداً ومواطنه يتصدى.

هدف (33): الفرنسي كريم بنزيمة يذلل الفارق بتسديدة ذكية.

(30) ضربة رأس من ألابا تمر بجوار مرمى البرازيلي إيدرسون.

(29) فينيسيوس يفشل باستغلال خطأ دفاعي آخر ومرتدة خطيرة من سيتي تنتهي بتسديدة من فودين تنحرف عن المرمى.

(26) شباك ريال مدريد تهتز من الخارج بعد تسديدة محرز القوية.

(18) ظهور أول لريال مدريد بتسديدة من البرازيلي فينيسيوس جونيور تبعد إلى ركنية.

(15) النمسوي ألابا ينقذ ريال مدريد من الهدف الثالث بقطعه كرة عرضية خطرة.

الهدف الأول الذي سجله دي بروين مع الدقيقة الثانية (93) كان أسرع هدف يتلقاه ريال مدريد في المسابقة هذا الموسم.

هدف (11): البرازيلي جيسوس يضيف الهدف الثاني لصالح مانشستر سيتي مستفيداً من غياب التغطية الدفاعية.

(5) ريال مدريد كاد يعدل النتيجة بعد خطأ دفاعي لكن غياب اللمسة الأخيرة يبقي الأمور على حالها.

هدف (2): البلجيكي دي بروين يستغل تمريرة الجزائري رياض محرز ويضع مانشستر سيتي في المقدمة بضربة رأس جميلة.

انطلاق المباراة.



مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي - معلومات البث مباشر

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وستبث مباراة ريال مدريد ومضيفه مانشستر سيتي اليوم الثلاثاء على الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

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التشكيلة الرسمية لكل من ريال مدريد ومانشستر سيتي