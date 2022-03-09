مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم
مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم على beIN SPORTS
ريال مدريد وباريس سان جيرمان بث مباشر
موعد مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان
البث المباشر لمباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان اليوم الأربعاء 09 مارس انطلاقاً من الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة.
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